IND vs NZ 2nd Test 3rd Day Cricket Score ball to ball Commentary: भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट तीसरा दिन लाइव स्कोर

India vs New Zealand (Ind vs NZ) 2nd Test 3rd Day Live Cricket Score Streaming Online, भारत बनाम न्यूजीलैंड लाइव क्रिकेट स्कोर : भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैच की सीरीज के दूसरे टेस्ट में तीसरे दिन का खेल जारी है। क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान पर खेले जा रहे इस मैच के दूसरे दिन यानी 2 मार्च 2020 को 16 विकेट गिरे और कुल 262 रन ही बने। न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन 172 रन बनाए और 10 विकेट गंवाए। वहीं, भारत ने अपनी दूसरी पारी में 90 रन 6 विकेट गंवा दिए। इस हिसाब से उसने अब तक मेजबान के खिलाफ 97 रन की लीड हासिल कर ली है। हालांकि, वह अब भी ड्राइविंग सीट पर नहीं है।

पिछले दो दिनों में पिच ने जिस तरह का व्यवहार किया है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि भारत को यदि यह मैच जीतना है तो उसे न्यूजीलैंड को जीत के लिए कम से कम 180-200 रन का लक्ष्य देना होगा। अब देखना है कि भारतीय बल्लेबाज इसे हासिल करने में कितना सफल होते हैं। हालांकि, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर है।

इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारतीय टीम पहली पारी में कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। वह 63 ओवर में 242 रन पर ऑलआउट हो गई। दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने टीम की मैच में वापसी कराई। उन्होंने न्यूजीलैंड की पहली पारी 235 के स्कोर पर सिमट गई। मोहम्मद शमी ने 4 तो जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट झटके।

न्यूजीलैंड इस सीरीज में 1-0 से आगे है। उसने वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट 10 विकेट से जीता था। टीम इंडिया को यदि सीरीज में हार से बचना है तो उसे हर हाल में यह मैच जीतना होगा। वहीं, न्यूजीलैंड मैच ड्रॉ कराने पर भी सीरीज अपने नाम करने में सफल रहेगी।