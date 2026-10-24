भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में कप्तान श्रेयस अय्यर ने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया था। वह शनिवार (24 अक्टूबर) को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में यह प्रदर्शन जारी रखना चाहेंगी। श्रेयस के पास बतौर भारतीय कप्तान एक कैलेंडर वर्ष में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है।

फिलहाल एक कैलेंडर वर्ष में बतौर भारतीय कप्तान टी20 इंटरनेशन में सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा के नाम है। रोहित के इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए श्रेयस अय्यर को 25 रन और बनाने हैं। जून में सूर्यकुमार यादव की जगह भारत के टी20 कप्तान बने अय्यर ने इस साल कप्तान के तौर पर 22 मैचों में 632 रन बनाए हैं। रोहित के नाम 656 रन है। रोहित ने यह रिकॉर्ड 2022 में 29 टी20 मैचों में बनाया था।

बाबर आजम ने 2021 में बनाए थे 939 रन

रोहित ने 2024 में भारत को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताया। हालांकि, एक कैलेंडर वर्ष में टी20 मैचों में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम है, जिन्होंने 2021 में 29 मैचों में 939 रन बनाए थे। इस लिस्ट में जापान के केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 2024 में कप्तान के तौर पर 20 मैचों में 860 रन बनाए हैं।

बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चाहिए 96 रन

न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार (22 अक्टूबर) को भारत की सीरीज के पहले मैच में अय्यर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे और 226 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 28 गेंदों में 42 रन बनाए। भारत ने यह मैच चार विकेट से जीता। आईपीएल में पंजाब किंग्स के कप्तान अय्यर के पास इस साल टी20 क्रिकेट में एक और रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। अय्यर ने 2026 में टी20 मैचों में कप्तान के तौर पर 1,130 रन बनाए हैं। उन्हें बाबर के 1,225 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने के लिए 96 रनों की जरूरत है। बाबर ने 2021 में कप्तान के रूप में 35 मैचों में इतने रन बनाए थे।

एक कैलेंडर वर्ष में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान

खिलाड़ी मैच पारी नॉट आउट रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट शतक अर्धशतक 0 चौका छक्का साल रोहित शर्मा 29 29 2 656 72 24.29 488 134.42 0 3 3 64 32 2022 श्रेयस अय्यर 22 22 4 632 102* 35.11 415 152.28 1 2 0 52 21 2026 सूर्यकुमार यादव 14 14 3 484 84* 44 300 161.33 0 4 1 46 24 2026 विराट कोहली 10 10 4 466 94* 77.66 315 147.93 0 5 0 29 23 2019 रोहित शर्मा 11 11 2 378 121* 42 236 160.16 1 3 2 35 23 2024 रोहित शर्मा 9 9 1 305 111* 38.12 208 146.63 1 2 1 25 16 2018 सूूर्यकुमार यादव 7 7 0 300 100 42.85 182 164.83 1 2 0 26 19 2023 विराट कोहली 10 10 2 299 82 37.37 196 152.55 0 2 1 32 8 2017 विराट कोहली 10 8 4 299 80* 74.75 225 132.88 0 4 1 25 10 2021 विराट कोहली 10 9 1 295 85 36.87 208 141.82 0 1 0 18 10 2020

कुमार कुशाग्र की भारतीय टीम में एंट्री

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 24 अक्टूबर को खेला जाएगा। इशान किशन इस मैच से पहले टीम से बाहर हो गए हैं। वहीं एक खिलाड़ी का पहली बार भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम में चयन हुआ है। पूरी खबर पढ़ें।