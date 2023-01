IND vs NZ Playing 11: पृथ्वी शॉ की 18 महीने बाद होगी एंट्री, अर्शदीप सिंह का विकल्प कौन; दूसरे टी20 में ऐसी हो सकती है भारत-न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11

India vs New Zealand 2nd T20I Playing 11 Prediction in Hindi: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मैच लखनऊ में खेला जाएगा। सीरीज में बने रहने के लिए यह मैच टीम इंडिया को जीतना होगा।

IND VS NZ: भारत बनाम न्यूजीलैंड प्लेइंग 11 से अर्शदीप सिंह बाहर हो सकते हैं। (फोटो- बीसीसीआई)

