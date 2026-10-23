भारत को शनिवार (24 अक्टूबर) को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 से पहले बड़ा झटका लगा है। इशान किशन चोट के कारण दूसरे मैच से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक्स पर यह जानकारी दी। इसके अनुसार इशान किशन को पहले टी20 के दौरान दाहिने पैर में मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। वह बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में हैं।

भारत ने गुरुवार (22 अक्टूबर) को रिकॉर्ड रनचेज करते हुए न्यूजीलैंड को पहले टी20 में 4 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने पहले टी20 में 4 विकेट पर 225 रन बनाए। 226 रनों के लक्ष्य को भारत ने 19.4 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अमूमन नंबर-4 पर खेलने वाले इशान किशन इस रनचेज में पांचवें नंबर पर उतरे। तिलक वर्मा नंबर-3 पर खेले थे। इशान ने 3 गेंद पर 1 रन बनाए और मिचेल सेंटनर की गेंद पर बड़ा शॉट लगाते हुए पवेलियन लौट गए।

संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और नमन धीर चमके

भारत की जीत में संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और नमन धीर का अहम योगदान रहा। संजू सैमसन ने 33 गेंद पर 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से 67 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने 28 गेंद पर 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 42 रन बनाए। नमन धीर ने 15 गेंद पर 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 42 रन बनाए।

भारत ने 1-0 की बढ़त बनाई

अभिषेक शर्मा ने 12 गेंद पर 29 और अक्षर पटेल ने 14 गेंद पर 24 रन बनाए। तिलक वर्मा 6 और इशान किशन 1 रन बनाकर आउट हुए। नितीश कुमार रेड्डी ने नाबाद 2 रन बनाए। भारत ने इस जीत के साथ 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। दूसरा मैच शनिवार (23 अक्टूबर) को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा।

इंडिया ए से मैच के लिए न्यूजीलैंड ए टीम का ऐलान

इंडिया ए के खिलाफ 3 मल्टी डे मैचों के लिए शुक्रवार, 23 अक्टूबर को स्क्वाड का ऐलान कर दिया। स्क्वाड में आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मैट फिशर, मिच हे, जेडन लेनॉक्स, बेन लिस्टर, हेनरी निकोल्स और टिम रॉबिन्सन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पूरी खबर पढ़ें।