न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मैच में शनिवार (24 अक्टूबर) को भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और मेजबान टीम को 200 से नीचे रोक दिया। क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल स्टेडियम में पहले टी20 में 225 रन लुटाने वाली भारतीय गेंदबाजी में दूसरे टी20 में एक बदलाव हुआ। मयंक यादव की जगह प्रिंस यादव को मौका मिला। छह में पांच गेंदबाजों ने 10 से कम की इकॉनमी से रन दिए, लेकिन भुवनेश्वर कुमार काफी महंगे साबित हुए।

पहले मैच में खाली हाथ रहे भुवनेश्वर कुमार ने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर डेरिल मिचेल को आउट करके 1434 दिनों बाद इंटरनेशनल विकेट में हासिल किया, लेकिन उनकी इकॉनमी रेट 12.50 की रही। इसमें एक नोबॉल और 3 वाइड किए। भुवनेश्वर को इससे पहले 20 नवंबर 2022 को माउंट मउंगाई में 3 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट लिए थे। इसके बाद वह 22 नवंबर 2022 को नेपियर में भी खेले थे, लेकिन 35 रन देने के बाद भी विकेट नहीं ले पाए थे। इसके बाद वह लगभग 4 साल तक भारतीय टीम से बाहर रहे।

भुवनेश्वर कुमार ने पांचवें ओवर में 17 रन दिए

भुवनेश्वर कुमार ने पहले ओवर में 8 रन दिए। टिम सीफर्ट ने उन्हें छक्का जड़कर न्यूजीलैंड का खाता खोला। इसके बाद तीसरे ओवर में भुवनेश्वर ने 7 रन दिए। 2 ओवर के बाद उन्होंने 15 न देकर 1 विकेट लिए थे। न्यूजीलैंड को दबाव में देख भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने पावरप्ले में ही भुवनेश्वर को तीसरा ओवर दिया। भुवनेश्वर ने पांचवें ओवर में 17 रन दिए। उन्होंने एक छक्का और एक चौके के साथ 2 वाइड किए।

भुवनेश्वर कुमार ने 16वें ओवर में 18 रन दिए

इसके बाद 16वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी करने आए। इस ओवर में उन्होंने 18 रन दिए। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने नोबॉल किया और इसपर चौका लगा। आखिरी गेंद फिलिप्स ने छक्का जड़ा। भुवनेश्वर के अलावा अर्शदीप सिंह ने 33 रन देकर 2 विकेट लिए। प्रिंस यादव ने 4 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट लिए। नितीश कुमार रेड्डी ने 3 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 28 रन दिए। नमन धीर ने 1 ओवर में 7 रन दिए।

भुवनेश्वर कुमार का 4 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20आई मैच में 2 विकेट लेकर अर्शदीप सिंह ने भुवी का 4 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस मैच में भुवी को एक विकेट मिला। पूरी खबर पढ़ें।



