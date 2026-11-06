भारत और न्यूजीलैंड के बीच शनिवार (7 नवंबर 2026) को वेलिंगटन में खेला जाने वाला दूसरा वनडे मुकाबला भी बारिश से प्रभावित हो सकता है। ऑकलैंड में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मैच में भी बारिश ने खलल डाला था और अब वेलिंगटन में भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने का अनुमान है।

शुक्रवार पांच नवंबर 2026 को लगातार बारिश के कारण दोनों टीमों को अपना अभ्यास सत्र बदलना पड़ा। शनिवार को भी बारिश की आशंका जताई गई है, जिससे मुकाबले पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं।

भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीमों को मैच के वेन्यू एचएनआरवाई स्टेडियम के बजाय बेसिन रिजर्व में अभ्यास करना था। वेलिंगटन में 6 नवंबर की सुबह लगातार हल्की बारिश होने के कारण न्यूजीलैंड की टीम ने अपना अभ्यास सत्र वेलिंगटन कॉलेज के इनडोर स्टेडियम में किया, जबकि भारतीय टीम ने अभ्यास रद्द कर दिया।

एक्यूवेदर के अनुसार, शनिवार छह नवंबर को और बारिश होने का अनुमान है। दिन के पहले हिस्से में बारिश की 60% और दूसरे हिस्से में 55% संभावना है।

ऑकलैंड में सीरीज का पहला मैच भी खराब मौसम से प्रभावित रहा था। मैच की शुरुआत 10 मिनट की देरी से हुई। बाद में भारत के लक्ष्य में भी बदलाव करना पड़ा था। भारत की पारी के दौरान दो बार बारिश हुई।

इस कारण भारत का लक्ष्य 50 ओवर में 186 रन से बदलकर 32 ओवर में 143 रन कर दिया गया था। बारिश के कारण कुल मिलाकर लगभग एक घंटा 40 मिनट का खेल नहीं हो पाया था।

ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए पहले वनडे में भारत ने पांच विकेट से जीत हासिल की थी। ​​लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली ने 51 गेंदों में 74 रन बनाए, जबकि अंशुल कम्बोज ने 10 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए और ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार जीता।

वेलिंगटन में शनिवार के मैच के बाद सीरीज का तीसरा वनडे 10 नवंबर 2026 को हैमिल्टन के सेडान पार्क में खेला जाएगा। फिर 13 और 15 नवंबर को क्रमशः चौथे और पांचवें वनडे के लिए दोनों टीमें बे ओवल के माउंट मौनगानुई जाएंगी।

भारत ने 5 विकेट से जीता पहला वनडे मैच, विराट कोहली ने बनाए 74 रन; सीरीज में 1-0 की ली बढ़त

भारत ने 22.4 ओवर 143 रन बनाकर पहला वनडे मैच 5 विकेट से जीत लिया। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 185 रन बनाए थे। भारत के सामने बारिश के कारण 32 ओवर में 143 रन का संशोधित लक्ष्य था। विराट कोहली ने 74 रन की पारी खेली। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)