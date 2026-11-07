भारतीय टीम ने पांच मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में शनिवार (7 नवंबर) को न्यूजीलैंड को 41 ओवर में 134 रन पर आउट कर दिया। यह न्यूजीलैंड का भारत के खिलाफ अपने घरेलू सरजमीं पर वनडे में सबसे कम स्कोर है। वह 25 साल बाद लगातार दो वनडे मैचों में 200 के नीचे आउट हुई।
भारत के लिए गुरनूर बराड़ ने शानदार गेंदबाजी और 10 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट झटके। न्यूजीलैंड में वनडे बतौर भारतीय तेज गेंदबाज दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उनके नाम हो गया। लिस्ट में जवागल श्रीनाथ, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। श्रीनाथ का नाम दो बार है। गुरनूर ने शमी और अर्शदीप को पीछे छोड़ दिया।
न्यूजीलैंड का भारत के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर वनडे में सबसे कम स्कोर
134 वेलिंगटन 2026
142 ऑकलैंड 1994 (7 विकेट से हारे)
157 नेपियर 2019 (8 विकेट से हारे)
168 वेलिंगटन 2003 (2 विकेट से हारे)
185 ऑकलैंड 2026 (5 विकेट से हारे)
न्यूजीलैंड में किसी भारतीय तेज गेंदबाज़ का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्रदर्शन
4/23 जवागल श्रीनाथ, ऑकलैंड 2003
4/30 गुरनूर बराड़, वेलिंगटन 2026
4/52 जवागल श्रीनाथ, नेपियर 1995
4/55 मोहम्मद शमी, नेपियर 2014
4/70 अर्शदीप सिंह, ऑकलैंड 2026
लगातार दो वनडे मैचों में 25 साल बाद 200 रन से कम पर ऑल आउट
न्यूजीलैंड की टीम किसी एक सीरीज में लगातार दो वनडे मैचों में 25 साल बाद 200 रन से कम पर ऑल आउट हुई थी। इससे पहले जनवरी-फरवरी 2001 में श्रीलंका के खिलाफ ऐसा हुआ था। न्यूजीलैंड के लिए डेरिल मिचेल 55 और मिचेल सैंटनर 31 रन ही थोड़ा संघर्ष दिखा पाए।
न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन
विल यंग, टिम सीफर्ट, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम (विकेटकीर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जेमीसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर।
भारत की प्लेइंग इलेवन
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कम्बोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह।
इंडिया ए ने 2 विकेट पर 227 रन ठोके
न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीसरे अनाधिकारिक टेस्ट में इंडिया ए ने 69.3 ओवर 2 विकेट पर 227 रन बना लिए। साई सुदर्शन 77 और ध्रुव जुरेल 12 रन बनाकर क्रीज पर हैं। यशस्वी जायसवाल ने 138 गेंद पर 16 चौके और 2 छक्कों की मदद से 102 रन बनाए। पूरी खबर पढ़ें।