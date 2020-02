India vs New Zealand LIVE Blog: भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे मैच लाइव स्कोर।

India vs New Zealand (Ind vs NZ) 2nd ODI Live Cricket Score Streaming Online, भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे लाइव क्रिकेट स्कोर : भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की सीरीज का दूसरा वनडे आज यानी 8 फरवरी 2020 को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता है। उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया है।

भारत की पिछली 3 वनडे सीरीज की बात करें तो उसने सभी में अपने पहले मैच हारे थे। बाद में वापसी करते हुए सीरीज अपने नाम कर ली थीं। ऐसे में इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस मैच में भी टीम इंडिया जबर्दस्त वापसी करे। इस पिच पर टी20 सीरीज के दो मैच खेले गए। दोनों में ही भारत ने बाजी मारी।

पहले मैच में पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित हुई थी। हालांकि, दूसरे मैच में यह थोड़ी धीमी हो गई थी। वनडे के लिए इस पिच को नए सिरे से तैयार किया गया है। उम्मीद की जा रही यह बल्लेबाजी के अनुकूल होगी। ऑकलैंड के ईडन पार्क की बाउंड्री छोटी हैं। ऐसे में यहां एक और हाई स्कोरिंग मैच देखा जा सकता है।