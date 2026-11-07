भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच शनिवार (7 नवंबर) को रोमांचक मोड़ पर बारिश के कारण रुक गया। न्यूजीलैंड ने 41 ओवर में 134 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम की भी हालत खराब हो गई। बारिश के कारण खेल रुकने तक भारतीय टीम ने 26 ओवर में 7 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। उसे जीत के लिए 22 रन चाहिए थे। केएल राहुल 26 और आकिब नबी 1 रन बनाकर क्रीज पर थे।

अब सवाल यह है कि बारिश के कारण मैच नहीं हो सका तो विजेता कौन होगा? बारिश के कारण मैच नहीं होने पर डकवर्थ लुईस स्टर्न नियम के तहत मैच का नतीजा निकलेगा। ऐसे में भारत यह मैच 4 रन से जीत जाएगा। मैच रुकने के समय डकवर्थ लुईस स्टर्न पार स्कोर 109 था। भारतीय टीम 4 रन ज्यादा 113 रन बना चुकी है। मैच का कटऑफ टाइम भारतीय समयानुसार शाम 3.30 बजे है।

भारतीय टीम लड़खड़ाई

135 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के लिए आसान नहीं रहा। बारिश आने तक मैच रोमांचक मोड़ पर था। भारत को जीत के लिए 22 रन चाहिए थे। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 3 विकेट चाहिए थे। भारत के लिए दिक्कत की बात यह है कि केएल राहुल का साथ देने के लिए गेंदबाज ही हैं। गुरनूर बराड़ और अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी के लिए आना बाकी हैं।

भारत की पारी

भारत के लिए श्रेयस अय्यर ने 46 गेंद पर 30, रोहित शर्मा ने 28 गेंद पर 23 और नमन धीर ने 16 गेंद पर 12 रन बनाए। विराट कोहली और अक्षर पटेल ने 7-7 रन बनाए। शुभमन गिल गोल्डन डक हुए। अंशुल कम्बोज 1 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड के लिए काइल जेमीसन और जैकब डफी ने 3-3 विकेट लिए। मैथ्यू फिशर ने 1 विकेट लिए।

भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का घरेलू सरजमीं पर न्यूनतम स्कोर

भारत ने पांच मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 41 ओवर में 134 रन पर आउट कर दिया। वह 25 साल बाद लगातार दो वनडे मैचों में 200 के नीचे आउट हुई। पूरी खबर पढ़ें।