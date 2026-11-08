शुभमन गिल ने गुरनूर बराड़ को गेंदबाजी करते हुए बस एक सेशन में देखा और तुरंत फोन करके उन्हें अंडर-23 टीम में शामिल करवा दिया। गिल ने उन्हें ‘कटोच शील्ड’ मैचों में गेंदबाजी करते देखा था, जब गिल खुद भारत की अंडर-19 टीम में थे। पंजाब की टीम में चुने जाने से पहले उन्होंने गुरनूर को मोहाली जिला टीम में जगह दिलाने में मदद की थी।

गुरनूर बराड़ के इंटरनेशनल सर्किट में पहुंचने से लगभग एक साल पहले जब उनके नाम एक दर्जन फर्स्ट-क्लास मैच दर्ज हो चुके थे तब से ही भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर उन पर नजर रखे हुए थे। अजीत अगरकर की अगुआई वाली पिछली चयन समिति ने भी यही महसूस किया और उन्हें ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के तेज गेंदबाजों के पूल में सीधे शामिल कर लिया। वहां के स्टाफ का मानना ​​है कि भारत को एक असली तेज गेंदबाज मिल गया है, जिसके अंदर ‘रेड-बॉल’ (टेस्ट क्रिकेट) वाला डीएनए है।

गुरनूर बराड़ की चर्चा 22 फर्स्ट-क्लास मैचों में मेहनत के कारण

माहौल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से नहीं बना, जहां गुरनूर बराड़ ने 2023 में सिर्फ एक मैच खेला था। उनकी चर्चा उनके 22 फर्स्ट-क्लास मैचों और उनमें की गई कड़ी मेहनत के कारण है। उनके साथ काम कर चुके लोग उन्हें एक ऐसा तेज गेंदबाज मानते हैं जो रेड बॉल (लाल गेंद) के लिए एकदम उपयुक्त है और जो यह अच्छी तरह समझता है कि एक टेस्ट क्रिकेटर बनने के लिए क्या जरूरी है। भारतीय टीम के व्हाइट-बॉल (सीमित ओवरों के क्रिकेट) सेटअप में आने से पहले ही उनमें एक तेज गेंदबाज वाली कड़ी मेहनत करने की आदत थी।

पिता बनाने चाहते थे बास्केटबॉल प्लेयर

गुरनूर बराड़ के पिता को लगा कि उनकी लंबाई खेल में काम आएगी, इसलिए उन्होंने उन्हें बास्केटबॉल की ओर धकेला, लेकिन बेटे को हमेशा से क्रिकेट और खासतौर पर तेज गेंदबाजी ही पसंद थी। गुरनूर अपनी किशोरावस्था के आखिरी सालों में जाकर ही इस खेल को गंभीरता से लेना शुरू किया। उन्होंने डेल स्टेन के ढेरों वीडियो देखे। आक्रामकता और सही लेंथ के अलावा उन्होंने शायद यह समझ लिया था कि रेड बॉल के साथ ही डेल स्टेन सालों तक एक घातक तेज गेंदबाज बने रहे। इसी दौरान डेल स्टेन की एक बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, ‘विकेट लेने की कोशिश करते समय, परिस्थितियों को समीकरण से बाहर निकाल दें।’

बराड़ की लेंथ

बराड़ ने ऐसी लेंथ पर गेंदबाजी करना शुरू किया जहां बल्लेबाज को शॉट खेलना ही पड़ता था। ऐसा करने पर उनके पास विकेट लेने के दो रास्ते खुल जाते थे। या तो गेंद सीधे ऑफ-स्टंप के ऊपरी हिस्से पर लगती, या फिर बल्ले का किनारा लगकर स्लिप या कॉर्डन में चली जाती। गुरनूर बराड़ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे के बाद कहा, ‘मोर्ने मोर्केल हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे कि अपनी लंबाई का इस्तेमाल कैसे करना है। उनकी गेंदबाजी का स्टाइल भी कुछ ऐसा ही था। इसलिए, वह मुझे अक्सर बताते रहते हैं कि किस विकेट पर कौन सी लेंथ ज्यादा कारगर रहेगी।’

गुरनूर के पास गति और उछाल

गुरनूर की तारीफ करने वाले लोग कहते हैं कि वह उनकी सबसे बड़ी खूबी पर सहमत हैं: गति और उछाल। 26 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने छोटे से अंतरराष्ट्रीय करियर में यही दिखाया है। वेलिंगटन में एक चुनौतीपूर्ण पिच पर उन्होंने 30 रन देकर 4 विकेट लिए। यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था और वनडे में पहली बार उन्होंने 4 विकेट लिए थे। उनकी मदद से न्यूजीलैंड की पूरी टीम 134 रन पर सिमट गई। इस दौरान उन्होंने काफी परिपक्वता भी दिखाई।

गुरनूर से पहले आकिब नबी और अंशुल कम्बोज 3 विकेट ले चुके थे

पिच पर टेनिस बॉल की तरह उछाल मिल रहा था। गुरनूर बहुत शॉर्ट गेंदें फेंक सकते थे, जिससे बल्लेबाजों को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब उन्होंने विकेट लेना शुरू किया, तब तक आकिब नबी और अंशुल कम्बोज 3 विकेट ले चुके थे। 104 गेंदों का सामना करते हुए संघर्षपूर्ण 55 रन बनाने वाले डेरिल मिचेल ने बराड़ की गति की तुलना में कम्बोज की गेंद की मूवमेंट को लेकर अधिक सतर्क दिखे। उन्होंने और मिचेल सेंटनर ने मिलकर 59 रन जोड़े, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर 100 के पार पहुंच गया।

बराड़ ने लय तोड़ा

इसके बाद सेंटनर को आउट करके बराड़ ने पारी की लय तोड़ी। उन्होंने अपनी लेंथ को लेकर धैर्य बनाए रखा, जिससे बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे। फिर उनकी गेंदों का उछाल काम आया और एक ही ओवर में टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स आउट हो गए। न्यूजीलैंड का स्कोर 53/5 हो गया था और उन्होंने 22 रन के भीतर अपने आखिरी पांच विकेट गंवा दिए। बरार ने 40वें ओवर में नाथन स्मिथ को भी आउट किया।

गुरनूर बराड़ ने क्या कहा

बारिश से प्रभावित मैच में भारत की डकवर्थ लुईस स्टर्न नियम के तहत चार रन से जीत और पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने के बाद गुरनूर बराड़ ने कहा, ‘हर दिन मैं सीखता हूं कि मैं और क्या बेहतर कर सकता था। हर मैच से मुझे यही सीखने को मिलता है। और मैं अच्छी बातों को याद रखकर उन्हें अपने खेल में शामिल करने की कोशिश करता हूं। आपने कहा कि शॉर्ट बॉल से विकेट मिलना अच्छा रहा, लेकिन उससे पहले मैंने जो भी स्पेल डाले, उनमें मेरी कोशिश फुल लेंथ गेंदबाजी करने की थी, यानी बल्लेबाज को थोड़ा आगे खिलाने की। उसी सब्र के साथ जब मैंने बाउंसर फेंकी तो मुझे पता था कि वह असरदार होगी, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। इसलिए, जब सही मौके पर बाउंसर फेंकने की जरूरत थी, तो मैंने वही किया।’

बराड़ ने भारतीय टीम प्रबंधन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया

कई तेज गेंदबाज वनडे टीम में जगह बनाने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनमें से बराड़ ने भारतीय टीम प्रबंधन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। टीम अभी भी यह तय करने की कोशिश कर रही है कि उनके तेज गेंदबाजी आक्रमण में कौन फिट बैठता है और क्या उन्हें कोई ऐसा तेज गेंदबाज मिल सकता है जो बीच के ओवरों में विकेट निकाल सके। कुलदीप यादव ऐसा कर सकते हैं, लेकिन टीम के मौजूदा कॉम्बिनेशन को देखते हुए उनकी जरूरत कम महसूस होती है। जसप्रीत बुमराह के साथ अगर एक और विकेट लेने वाला गेंदबाज मिल जाए, तो भारतीय टीम के लिए राहत की बात होगी।

बराड़ का मुकाबला प्रसिद्ध कृष्णा से होगा

आगे चलकर बराड़ का मुकाबला एक और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा से होगा। प्रसिद्ध के उलट बराड़ लगातार 140 किमी/घंटा या उससे ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं और उनका गेंदबाजी एक्शन भी बहुत स्थिर है। उन्हें बस अपनी लाइन और लेंथ पर और बेहतर नियंत्रण पाने की जरूरत है। एक बार जब वह इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो बराड़ वह तेज गेंदबाज बन सकते हैं जो वे बनना चाहते हैं। एक ऐसा गेंदबाज, जिसके लिए पिच या हालात मायने नहीं रखते।