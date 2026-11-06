भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे शनिवार (6 नवंबर) को वेलिंग्टन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा। हेनरी स्टेडियम में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन अंबाती रायुडू के नाम है। वीरेंद्र सहवाग दूसरे और विराट कोहली तीसरे नंबर पर हैं। महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर टॉप-5 में हैं। युवराज सिंह और हार्दिक पंड्या भी लिस्ट में हैं, लेकिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल का रिकॉर्ड काफी खराब है। रोहित शर्मा ने 2 मैच में 6 और गिल ने 1 मैच में 7 रन बनाए हैं।

अंबाती रायुडू ने 2 पारियों में 55 के औसत से 110 रन बनाए हैं। वीरेंद्र सहवाग ने 2 पारियों में 49.5 के औसत से 99 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने 1 पारी में 82 के औसत से 82 रन बनाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 3 पारियों में 35.5 के औसत से 71 रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर ने 2 पारियों में 30.5 के औसत से 61 रन बनाए हैं।

युवराज सिंह ने 54 रन बनाए हैं

युवराज सिंह ने 2 पारियों में 54 के औसत से 54 रन बनाए हैं। हार्दिक पंड्या ने 1 पारी में 45 के औसत से 45 रन बनाए हैं। विजय शंकर ने 1 पारी में 45 के औसत से 45 रन बनाए हैं। केदार जाधव ने 1 पारी में 34 के औसत से 34 रन बनाए हैं। जहीर खान ने 1 पाी में 34 रन बनाए हैं।

हेनरी स्टेडियम में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय

खिलाड़ी समय मैच पारी नॉट आउट रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट शतक अर्धशतक 0 चौका छक्का अंबाती रायुडू 2014-2019 2 2 0 110 90 55 153 71.89 0 1 0 10 4 वीरेंद्र सहवाग 2003-2009 2 2 0 99 54 49.5 76 130.26 0 1 0 18 1 विराट कोहली 2014-2014 1 1 0 82 82 82 78 105.12 0 1 0 7 3 महेंद्र सिंह धोनी 2009-2019 3 3 1 71 47 35.5 97 73.19 0 0 0 5 0 सचिन तेंदुलकर 2003-2009 2 2 0 61 61 30.5 79 77.21 0 1 1 7 1 युवराज सिंह 2003-2009 2 2 0 54 54 27 89 60.67 0 1 1 8 0 हार्दिक पंड्या 2019-2019 1 1 0 45 45 45 22 204.54 0 0 0 2 5 विजय शंकर 2019-2019 1 1 0 45 45 45 64 70.31 0 0 0 4 0 केधार जाधव 2019-2019 1 1 0 34 34 34 45 75.55 0 0 0 3 0 जहीर खान 2003-2009 2 1 1 34 34* – 42 80.95 0 0 0 3 1

भारत-न्यूजीलैंड दूसरा वनडे लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी

भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच शनिवार (7 नवंबर) को वेलिंग्टन में खेला जाएगा। यहां इस मैच की लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग की जानकारी दी गई है। पूरी खबर पढ़ें।