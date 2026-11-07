भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में शनिवार (7 नवंबर) को न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 बीच मैच में बदल गई। मैट फिशर को ब्लेयर टिकनर की जगह न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में कनकशन सबस्टिट्यूट के तौर पर एंट्री हुई। टिकनर की जगह फिशर गेंदबाजी कर सकेंगे। टिकनर को 41वें ओवर की पहली गेंद पर हेलमेट पर गेंद लगी।

अंशुल कम्बोज ने 130 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से बाउंसर किया। टिकनर स्टंप छोड़कर हटे। कम्बोज ने उन्हें फॉलो किया। लेग साइड में हटने के बाद टिकनर ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की। शॉट नहीं लगा और गेंद दाईं ओर हेलमेट ग्रील पर कान के नीचे गेंद लगी। इसके बाद केएल राहुल और कम्बोज ने टिकनर का हालचाल लिया। टिकनर इस बाउंसर के दो गेंद बाद ही पवेलियन लौट गए। उन्होंने 5 गेंद पर 2 रन बनाए। कम्बोज ने उन्हें बोल्ड किया।

न्यूजीलैंड 41 ओवर में 134 रन पर आउट

ब्लेयर टिकनर के तौर पर न्यूजीलैंड का आखिरी विकेट गिरा। न्यूजीलैंड की टीम 41 ओवर में 134 रन पर आउट हो गई। इसके बाद भारत की पारी की शुरुआत से पहले जानकारी सामने आई कि फिशर ने बतौर कनकशन सबस्टिट्यूट टिकनर की जगह ले ली है। क्रिकेट में कनकशन यानी सिर पर चोट लगने पर बीच मैच के दौरान प्लेइंग 11 में खिलाड़ी को रिप्लेस किया जा सकता है। वह सबस्टिट्यूट बल्लेबाजी या गेंदबाजी भी कर सकता है। लाइक टू लाइक खिलाड़ी ही उस खिलाड़ी की जगह लेता है यानी गेंदबाज की जगह बल्लेबाज शामिल नहीं हो सकता है।

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने क्या कहा

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बयान में कहा, ‘भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में बल्लेबाजी के दौरान हेलमेट पर गेंद लगने के कारण ब्लेयर टिकनर अब आगे नहीं खेल पाएंगे। अभी टिकनर मेडिकल स्टाफ की निगरानी में हैं और मैथ्यू फिशर ‘कन्कशन सब्स्टिट्यूट’ के तौर पर मैच की प्लेइंग इलेवन में शामिल हो गए हैं।’

भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का घरेलू सरजमीं पर न्यूनतम स्कोर

भारत ने पांच मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 41 ओवर में 134 रन पर आउट कर दिया। वह 25 साल बाद लगातार दो वनडे मैचों में 200 के नीचे आउट हुई। पूरी खबर पढ़ें।