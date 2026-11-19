भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट में गुरुवार (19 नवंबर) को हैरानी भरा फैसला लेते हुए मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को नहीं खिलाया। भारतीय टीम के इस फैसले को दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने न्यू नॉर्मल बताया। वहीं आकाश चोपड़ा ने फैसले पर हैरानी जताई।

एक यूजर ने सिराज और जडेजा को न खिलाने पर विचार पूछा? अश्विन ने जवाब देते हुए कहा, ‘कठोर, बहुत कठोर, लेकिन यही अब न्यू नॉर्मल है।’ आकाश चोपड़ा ने कहा, ‘प्लेइंग XI में सिराज और जडेजा को न देखकर सच में हैरानी हुई।’ वेलिंग्टन में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और चार तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरा। जसप्रीत बुमराह, अंशुल कम्बोज, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिला। जडेजा की जगह वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला।

Really surprised to not find Siraj and Jadeja in the playing XI. #NZvInd — Aakash Chopra (@cricketaakash) November 19, 2026

न्यूजीलैंड की वापसी

भारतीय गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत दिलाई। पहले सत्र में 4 विकेट झटक दिए। एक विकेट दूसरे सत्र की शुरुआत में मिल गया। न्यूजीलैंड के 5 विकेट 70 रन पर गिर गए थे। इसके ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम कम स्कोर पर आउट हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने शतकीय साझेदारी करके मेजबानों की वापसी करा दी।

Harsh, very Harsh but this is the new normal.🤝 https://t.co/qaTydYS7z7 — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) November 19, 2026

वेलिंग्टन टेस्ट के दूसरे सत्र में भारत को मिला सिर्फ 1 विकेट

भारत के खिलाफ वेलिंग्टन में पहले टेस्ट के पहले दिन न्यूजीलैंड ने दूसरे सत्र का खेल खत्म होने तक 49 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बना लिए। हेनरी निकोल्स 66 और ग्लेन फिलिप्स 42 रन बनाकर क्रीज पर थे। जसप्रीत बुमराह ने 3, आकाशदीप और अंशुल कम्बोज ने 1-1 विकेट लिए। बुमराह से इस सत्र में केवल एक स्पेल में गेंदबाजी कराई गई। इस सत्र में वाशिंगटन सुंदर का भी इस्तेमाल हुआ। वह और प्रसिद्ध कृष्णा अबतक विकेट नहीं ले सके हैं। पूरी खबर पढ़ें।