भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट के पहले दिन का पहला सत्र मेहमान टीम के नाम रहा। वेलिंग्टन में गुरुवार (19 नवंबर) को भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को पहले ओवर की तीसरी गेंद पर पवेलियन भेजकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद अंशुल कम्बोज ने ड्वेन कॉनवे को आउट किया।

फिर हेनरी निकोल्स और रचिन रविंद्र के बीच छोटी साझेदारी, जिसे आकाशदीप ने तोड़ा। रचिन जीवनदान का फायदा नहीं उठा पाए। लंच से पहले डेरिल मिचेल को जसप्रीत बुमराह ने चलता कर दिया। पहले सत्र में न्यूजीलैंड ने 23 ओवर में 4 विकेट पर 60 रन बनाए। हेनरी निकोल्स 29 और टॉम ब्लंडेल 5 रन बनाकर क्रीज पर। हैं।

बुमराह ने तीसरी ही गेंद पर लैथम को बोल्ड किया

न्यूजीलैंड का खाता मैच की पहली ही गेंद पर लेग-बाय से खुला। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने लैथम को बोल्ड कर दिया। मोहम्मद सिराज की जगह प्लेइंग 11 में हिस्सा पाने वाले अंशुल कम्बोज ने दूसरी छोरी से गेंदबाजी की शुरुआत की। उन्होंने अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर कॉनवे को विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया।

रचिन रविंद्र को जीवनदान मिला

बुमराह ने पहले सत्र में 5 ओवर गेंदबाजी की। उनके अटैक से हटने के बाद आकाशदीप का छोर बदला। इसी ओवर में रचिन रविंद्र को जीवनदान मिला। 11वें ओवर की पांचवीं गेंद का मामला है। रचिन के बल्ले का हल्का किनारा लेकर गेंद विकेटकीपर ऋषभ पंत के पास गई। पंत और केएल राहुल को लग रहा था कि किनारा लगा है। कम्बोज का मानना था कि किनारा नहीं लगा। रिव्यू नहीं लिया गया। रिप्ले से पता चला कि किनारा लगा था।

निकोल्स और रचिन के बीच 39 रनों की साझेदारी

इसके बाद हेनरी निकोल्स और रचिन रविंद्र के बीच 95 गेंद पर 39 रनों की साझेदारी हुई। आकाशदीप को 20वें ओवर में रचिन रविंद्र का विकेट मिला। उन्होंने 50 गेंद पर 15 रन बनाए। लंच से ठीक पहले शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई। उन्होंने 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर डेरिल मिचेल को शॉर्ट लेग पर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच कराया।

सिराज-जडेजा बाहर

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 7 बल्लेबाज और 4 गेंदबाजों के साथ उतरने का फैसला किया। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को मौका नहीं दिया। पूरी खबर पढ़ें।