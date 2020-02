India vs New Zealand 1st Test Live Cricket Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच लाइव स्कोर।

India vs New Zealand (Ind vs NZ) 1st Test Live Cricket Score Streaming Online, भारत बनाम न्यूजीलैंड लाइव क्रिकेट स्कोर : भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैच की सीरीज का पहला टेस्ट वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेला जा रहा है। टीम इंडिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों में ओवरऑल रिकॉर्ड बेहतर है। उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक 57 टेस्ट खेले हैं। इसमें उसने 21 में जीत हासिल की है। वहीं, 10 टेस्ट मैचों को न्यूजीलैंड जीतने में सफल रहा है। 26 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं। हालांकि, टीम इंडिया का न्यूजीलैंड में टेस्ट में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड में अब तक 23 टेस्ट मैच खेले हैं। इनमें से वह सिर्फ 5 में जीत हासिल कर पाई है। आठ में उसे हार झेलनी पड़ी है। दस टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं।

वेलिंगटन में टीम इंडिया का टेस्ट में रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। उसने अब तक यहां 7 टेस्ट मैच खेले हैं। इसमें वह सिर्फ एक में ही जीत हासिल कर पाई है। उसे इस मैदान पर 52 साल से टेस्ट जीत का इंतजार है। टीम इंडिया ने वेलिंगटन में अपनी आखिरी टेस्ट जीत 29 फरवरी 1968 को हासिल की थी। तब उसने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया था। उस टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की कमान मंसूर अली खान पटौदी के हाथों में थी।

विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने विदेश में पहले फील्डिंग करते हुए एक भी मैच नहीं जीता है। उसने 11 में से 8 टेस्ट मैच गंवाए हैं, जबकि 3 ड्रॉ रहे हैं। वहीं, उसने पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 में से 13 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि सिर्फ एक में हार का सामना करना पड़ा है।