भारत-न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला अर्धशतक हेनरी निकोल्स ने जड़ा। वेलिंग्टन में गुरुवार (19 नवंबर) से खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले और दूसरे सत्र में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे। इस बीच हेनरी निकोल्स ने जुझारू पारी खेलकर अर्धशतक जड़ा। खास बात यह है कि निकोल्स का रिकॉर्ड टेस्ट मैच से पहले भारत के खिलाफ काफी खराब था। उनका औसत 13.55 का था।

न्यूजीलैंड के लिए नंबर-3 पर खेलने उतरे निकोल्स की बल्लेबाजी चौथी ही गेंद पर आ गई। कप्तान टॉम लैथम को जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड कर दिया था। जहां न्यूजीलैंड के अन्य बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे संघर्ष करते दिखे वहीं निकोल्स ने काफी सहजता से बल्लेबाजी की। उन्होंने रचिन रविंद्र के साथ 95 गेंद पर 39 रनों की साझेदारी की।

बेसिन रिजर्व में निकोल्स का रिकॉर्ड शानदार

हेनरी निकोल्स ने 36वें ओवर की छठी गेंद पर चौके से अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 100 गेंद पर 53 रन बनाए। इससे पहले भारत के खिलाफ उन्होंने 6 टेस्ट में 13.55 के औसत से रन बनाए थे। उनका सर्वोच्च स्कोर 44 था। वेलिंग्टन के बेसिन रिजर्व में निकोल्स का रिकॉर्ड शानदार है। इस मैदान पर उन्होंने 15वीं पारी में 9वां अर्धशतक जड़ा।

भारत की प्लेइंग इलेवन

केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), आकाश दीप, अंशुल कंबोज, जसप्रित बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा।

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन

टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रविंद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जेमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी।

वेलिंग्टन टेस्ट का पहला सत्र भारत के नाम

वेलिंग्टन में भारत ने पहले टेस्ट के पहले दिन लंच से पहले 4 विकेट झटक लिए। जसप्रीत बुमराह ने 2, अंशुल कम्बोज और आकाशदीप ने 1-1 विकेट लिए। न्यूजीलैंड ने 23 ओवर में 4 विकेट पर 60 रन बनाए। पूरी खबर पढ़ें।