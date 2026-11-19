न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के बल्लेबाज हेनरी निकोल्स को वेलिंग्टन का बेसिन रिजर्व स्टेडियम काफी रास आता है। इसका एक नमूना भारत के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच के पहले दिन गुरुवार (19 नवंबर) को देखने को मिला। निकोल्स ने बेसिन रिजर्व में 15वीं पारी में 5वां शतक जड़ा। इस शतक के साथ उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट किसी वेन्यू पर सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में मार्टिन क्रो और केन विलियमसन की बराबरी कर ली।

निकोल्स ने इस पारी से न सिर्फ न्यूजीलैंड को संकट से उबारा बल्कि भारत को बैकफुट पर भी धकेल दिया। एक समय न्यूजीलैंड का स्कोर 70 रन पर 5 विकेट था। इसके ग्लेन फिलिप्स के साथ मिलकर निकोल्स ने 150 रनों से ज्यादा की साझेदारी की। उन्होंने शतक पूरा करने के लिए 188 गेंद ली। यह उनका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 12वां शतक था।

भारत के खिलाफ पहला शतक

भारत के खिलाफ निकोल्स का पहला शतक था। इस टेस्ट मैचसे पहले उनका भारत के खिलाफ औसत 13.50 का था। उनका सर्वोच्च स्कोर 44 रन था। निकोल्स का वेलिंग्टन के बेसिन रिजर्व में प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने 12 में से 5 शतक इसी मैदान पर लगाए हैं। इसके अलावा 4 अर्धशतक भी लगाए हैं।

न्यूजीलैंड के लिए किसी एक मैदान पर सबसे ज्यादा टेस्ट शतक

7 – केन विलियमसन – सेडन पार्क, हैमिल्टन (21 पारियां)

6 – रॉस टेलर – सेडन पार्क, हैमिल्टन (24 पारियां)

5 – हेनरी निकोल्स – बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन (15 पारियां)

5 – मार्टिन क्रो – बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन (17 पारियां)

5 – केन विलियमसन – बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन (30 पारियां)

वेलिंग्टन टेस्ट के दूसरे सत्र में भारत को मिला सिर्फ 1 विकेट

भारत के खिलाफ वेलिंग्टन में पहले टेस्ट के पहले दिन न्यूजीलैंड ने दूसरे सत्र का खेल खत्म होने तक 49 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बना लिए। हेनरी निकोल्स 66 और ग्लेन फिलिप्स 42 रन बनाकर क्रीज पर थे। जसप्रीत बुमराह ने 3, आकाशदीप और अंशुल कम्बोज ने 1-1 विकेट लिए। बुमराह से इस सत्र में केवल एक स्पेल में गेंदबाजी कराई गई। इस सत्र में वाशिंगटन सुंदर का भी इस्तेमाल हुआ। वह और प्रसिद्ध कृष्णा अबतक विकेट नहीं ले सके हैं। पूरी खबर पढ़ें।