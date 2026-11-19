न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच के पहले दिन दो सत्र में भारत ने 5 विकेट झटक दिए। वेलिंग्टन में गुरुवार (19 नवंबर) को पहला सत्र भारत के नाम रहा था और दूसरे सत्र की शुरुआत भी विकेट से हुई। इसके बाद हेनरी निकोल्स ने ग्लेन फिलिप्स के साथ न्यूजीलैंड को संभाला और तेजी से रन बनाए। यह सत्र न्यूजीलैंड के नाम रहा। इस सत्र में 1 विकेट गिरा और 80 रन बने।

न्यूजीलैंड ने दूसरे सत्र का खेल खत्म होने तक 49 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बना लिए। हेनरी निकोल्स 66 और ग्लेन फिलिप्स 42 रन बनाकर क्रीज पर थे। 124 गेंद पर 70 रनों की साझेदारी हुई। सत्र की शुरुआत टॉम ब्लंडेल के विकेट से हुई। जसप्रीत बुमराह ने उन्हें स्लिप में शुभमन गिल के हाथों कैच कराया। बुमराह से इस सत्र में केवल एक स्पेल में गेंदबाजी कराई गई। इस सत्र में वाशिंगटन सुंदर का भी इस्तेमाल हुआ। वह और प्रसिद्ध कृष्णा अबतक विकेट नहीं ले सके हैं।

ग्लेन फिलिप्स अंपायर्स कॉल से बचे

ग्लेन फिलिप्स ने क्रीज पर आने के बाद रन बनाते रहे। वह डिफेंसिव नहीं दिखे। उन्होंने 66 गेंद पर 7 चौके की मदद से 42 रन बना लिए। हालांकि, उन्हें जीवनदान मिला। जसप्रीत बुमराह ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर दिया था। अंपयार रिचर्ड इलिंग्वर्थ ने नॉट आउट दिया। भारत ने रिव्यू लिया, लेकिन अंपायर्स कॉल होने से बच गए। कप्तान शुभमन गिल को इस फैसले के बाद इलिंग्वर्थ से बहस करते देखा गया। हेनरी निकोल्स ने 100 गेंद पर अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 135 गेंदों का सामना किया है और 8 चौके लगाए हैं।

हेनरी निकोल्स का जुझारू अर्धशतक

हेनरी निकोल्स ने जुझारू पारी खेलकर अर्धशतक जड़ा। खास बात यह है कि निकोल्स का रिकॉर्ड टेस्ट मैच से पहले भारत के खिलाफ काफी खराब था। उनका औसत 13.55 का था। वेलिंग्टन के बेसिन रिजर्व में निकोल्स का रिकॉर्ड शानदार है। इस मैदान पर उन्होंने 15वीं पारी में 9वां अर्धशतक जड़ा। पूरी खबर पढ़ें।