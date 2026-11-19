वेलिंग्टन के बेसिन रिजर्व में गुरुवार (19 नवंबर) को भारत के खिलाफ खराब शुरुआत के बाद न्यूजीलैंड ने वापसी कर ली। इसका श्रेय हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स को जाता है। दोनों ने 150 रनों से ज्यादा की साझेदारी करके दूसरे सत्र की शुरुआत में न्यूजीलैंड को 70/5 से दिन के अंत तक 82 ओवर में 5 विकेट पर 243 रन तक पहुंचा दिया। ग्लेन फिलिप्स 94 और हेनरी निकोल्स ने 113 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दोनों ने 322 गेंद पर 173 रन जोड़े हैं।

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जसप्रीत बुमराह की अगुआई में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लंच तक 4 विकेट 60 रन पर निकाल दिए। जसप्रीत बुमराह ने 2, अंशुल कम्बोज और आकाशदीप ने 1-1 विकेट लिए। दूसरे सत्र की शुरुआत में न्यूजीलैंड के 5 विकेट 70 रन पर हो गए थे। ऐसे लग रहा था कीवी टीम दूसरे सत्र में ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन इसके बाद 53.4 ओवर गेंदबाजी और विकेट नहीं मिला।

फिलिप्स-निकोल्स को मिला जीवनदान

हेनरी निकोल्स ने 221 गेंद पर 14 चौके की मदद से 113 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स ने 182 गेंद पर 13 चौके की मदद से 94 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स को जसप्रीत बुमराह की गेंद पर जीवनदान मिला। एलबीडब्ल्यू की अपील पर उन्हें नॉट आउट दिया गया। शुभमन गिल ने रिव्यू लिया। थर्ड अंपायर का मानना था कि बल्ले का किनारा लगकर गेंद पैड पर लगी। ऐसे में फिलिप्स को नॉटआउट दिया गाय। निकोल्स को भी जीवनदान मिला। प्रसिद्ध कृष्णा की शॉर्ट बॉल पर टॉप एज लगा। देवदत्त पडिक्कल बैकवर्थ स्क्वायर लेग पर खड़े थे। उनके पास गेंद गई। ऋषभ पंत भी कैच लेने दौड़ गए और निकोल्स बच गए।

जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए

न्यूजीलैंड ने पहले सत्र में टॉम लैथम 0, डेवोन कॉनवे 4, रचिन रविंद्र 15 और डेरिल मिचेल 1 रन का विकेट गंवाया। दूसरे सत्र में टॉम ब्लंडेल आउट हुए। उन्होंने 5 रन बनाए। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 3, अंशुल कम्बोज और आकाशदीप ने 1-1 विकेट लिए। भारत के लिए चिंता विषय स्लो ओवर रेट भी है। पहले दिन सिर्फ 82 ओवर का खेल हुआ। इससे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अंक कट सकते हैं।

वेलिंग्टन टेस्ट के दूसरे सत्र में भारत को मिला सिर्फ 1 विकेट

भारत के खिलाफ वेलिंग्टन में पहले टेस्ट के पहले दिन न्यूजीलैंड ने दूसरे सत्र का खेल खत्म होने तक 49 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बना लिए। हेनरी निकोल्स 66 और ग्लेन फिलिप्स 42 रन बनाकर क्रीज पर थे। जसप्रीत बुमराह ने 3, आकाशदीप और अंशुल कम्बोज ने 1-1 विकेट लिए। बुमराह से इस सत्र में केवल एक स्पेल में गेंदबाजी कराई गई। इस सत्र में वाशिंगटन सुंदर का भी इस्तेमाल हुआ। वह और प्रसिद्ध कृष्णा अबतक विकेट नहीं ले सके हैं। पूरी खबर पढ़ें।