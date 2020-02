India vs New Zealand 1st Test 4th Day Live Cricket Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट चौथा दिन लाइव स्कोर।

India vs New Zealand (Ind vs NZ) 1st Test 4th Day Live Cricket Score Streaming Online, भारत बनाम न्यूजीलैंड लाइव क्रिकेट स्कोर : न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 2 मैच की सीरीज का पहला टेस्ट 10 विकेट से जीत लिया है। 21 फरवरी से वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर शुरू हुए इस मैच के दूसरे दिन भारत की पहली पारी 68.1 ओवर में 165 रन पर ऑलआउट हो गई थी। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 100.2 ओवर में 10 विकेट पर 348 रन बनाए।

मेजबान टीम ने पहली पारी के आधार पर 183 रन की लीड हासिल की। भारतीय बल्लेबाज दूसरी पारी में भी कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। टीम इंडिया दूसरी पारी में 81 ओवर में 10 विकेट पर 191 रन पर ऑलआउट हो गई। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 9 रन का लक्ष्य मिला, जो उसने 1.4 ओवर में बिना विकेट गंवाए हासिल कर लिया।

दूसरी पारी में भारत की ओर से मयंक अग्रवाल हाइएस्ट स्कोरर रहे। उन्होंने 58 रन बनाए। उनके अलावा पृथ्वी शॉ 14, चेतेश्वर पुजारा 11, विराट कोहली 19, अजिंक्य रहाणे 29, हनुमा विहारी 15, ऋषभ पंत 25 और इशांत शर्मा 12 रन बनाकर आउट हुए।

इस मैच में केन विलियम्सन टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने पहली पारी में 89 रन बनाए थे। टिम साउदी ने 9 (पहली पारी में 4 दूसरी पारी में 5) विकेट लिए। वे मैन ऑफ द भी मैच भी चुने गए। न्यूजीलैंड की यह 100वीं टेस्ट जीत है। वह 100 या उससे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाली दुनिया की 7वीं टीम बन गई। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, भारत यह उपलब्धि अपने नाम कर चुके हैं।

न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ तीसरी बार 10 विकेट से जीत हासिल की। इससे पहले उसने 2002/03 में वेंगिगटन में ही टेस्ट मैच में भारत को 10 विकेट से हराया था। विराट कोहली की अगुआई में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत 2 साल बाद टेस्ट मैच हारा है। इससे पहले उसे 2018 में लार्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी।

न्यूजीलैंड ने वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर अब तक 64 टेस्ट मैच खेले हैं। उसने इस मैदान पर अपना 20वां टेस्ट जीता है। किसी एक वेन्यू में यह उसकी सबसे ज्यादा जीत हैं। उसे इस मैदान पर 20 टेस्ट में हार भी झेलनी पड़ी है। किसी एक मैदान पर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच हारने का रिकॉर्ड भी उसने इसे मैदान पर बनाया है।