India vs New Zealand 1st Test 2nd Day Live Cricket Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट दूसरा दिन लाइव क्रिकेट स्कोर

India vs New Zealand (Ind vs NZ) 1st Test 2nd Day Live Cricket Score Streaming Online, भारत बनाम न्यूजीलैंड लाइव क्रिकेट स्कोर : भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैच की सीरीज का पहला टेस्ट वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन बारिश के कारण पूरे दिन का खेल नहीं हो पाया था। भारत पहली पारी में 165 रन ही बना पाया। न्यूजीलैंड की ओर से टॉम लाथम और टॉम ब्लंडेल ने पहली पारी की शुरुआत की।

बता दें कि पहले दिन का खेल खत्म होने के समय भारत ने 55 ओवर में 5 विकेट पर 122 रन बनाए थे। अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत क्रीज पर थे। दूसरे दिन भी भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पूरी टीम 68.1 ओवर में 165 रन पर ऑलआउट हो गई। न्यूजीलैंड की ओर से टिम साउदी और काइल जैमिसन ने 4-4 विकेट चटकाए। काइल जैमिसन ने इसी मैच से टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है।

भारत की ओर से अजिंक्य रहाणे 46 रन बनाकर हाइएस्ट स्कोरर रहे। ऋषभ पंत अपने कल के स्कोर 10 में 9 रन और जोड़कर पवेलियन लौटे। मोहम्मद शमी ने भी 20 गेंद पर 21 रन की शानदार पारी खेली। कहना गलत नहीं होगा कि यदि शमी न होते भारतीय पारी 150 के अंदर ही सिमट जाती।