IND vs NZ Playing 11: रांची T20 मैच में युजवेंद्र चहल की जगह कुलदीप यादव की होगी वापसी? ये है भारत और न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन

India vs New Zealand 1st T20I Predicted Playing 11 in Hindi: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मुकाबले की सीरीज का पहला टी20 मैच 27 जनवरी 2023 को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाना है।

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टी20ई प्लेइंग 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज में दोनों ही टीमों के कप्तान बदल गए हैं।

