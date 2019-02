भारत-न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंग्टन के वेस्टपैक स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। टीम इंडिया इस मुकाबले में तीन विकेटकीपर बल्लेबाज पंत, कार्तिक और एमएस धोनी के साथ उतरी है। इसके अलावा टीम में एक और दिलचस्प संयोग बना है। प्लेइंग इलेवन में हार्दिक के साथ-साथ क्रुणाल पंड्या को भी जगह मिली हैं।

इसके साथ ही क्रुणाल और उनके भाई हार्दिक भारत की क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली भाईयों की तीसरी जोड़ी बन गई है। उनसे पहले मोहिंदर अमरनाथ और सुरिंदर अमरनाथ और पठान बंधु- इरफान और यूसुफ भारत की तरफ से खेल चुके हैं।

वहीं पांड्या भाईयों की जोड़ी टी-20 इंटरनेशनल में साथ खेलने वाली भाईयों की दूसरी जोड़ी है। इससे पहले इरफान पठान और यूसुफ पठान भारत की ओर से टी-20 में एक साथ खेल चुके हैं।

मोहिंदर अमरनाथ और सुरिंदर अमरनाथ ने एक साथ खेलते हुए 3 वनडे मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जबकि पठान बंधुओं ने 8 वनडे और 8 टी-20 मैच साथ में खेले और अब इस क्लब में पंड्या बंधुओं का नाम भी जुड़ गया है।

आपको बता दें कि टी-20 सीरीज के आगाज से पहले भारत वनडे सीरीज में मेजबान को 4-1 से सीरीज में हरा चुका है। ऐसे में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया अपनी इस लय को बरकरार रखना चाहेगी। वहीं, अपनी मेजबानी में न्यूजीलैंड की टीम का लक्ष्य टी-20 सीरीज पर कब्जा कर वनडे हार का बदला लेना का होगा।

India vs New Zealand, Ind vs NZ 1st T20 2019 Schedule, Squad and Live Cricket Score Updates: India vs New Zealand, Ind vs NZ 1st T20:

