Virat Kohli Run Out Henry Nicholls: भारतीय क्रिकेट टीम को बुधवार यानी 5 फरवरी 2020 को हैमिल्टन के मैदान पर 347 रन का विशाल स्कोर बनाने के बावजूद न्यूजीलैंड के हाथों 4 विकेट से हार झेलनी पड़ी। यह मैच विराट कोहली के लिए काफी खास रहा। उन्होंने 63 गेंद पर 6 चौके की मदद से 51 रन की पारी खेली। वे बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों की सूची में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। उन्होंने सौरव गांगुली को पीछे छोड़ा।

न्यूजीलैंड की पारी के दौरान विराट कोहली (Virat Kohli) ने हेनरी निकोल्स (Henry Nicholls) को रन आउट करने में गजब की फुर्ती दिखाई। निकोल्स को रन आउट करने वाला उनका वीडियो (VIDEO) सोशल मीडिया पर वायरल (VIRAL) हो रहा है। फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कुछ फैंस ने तो उनकी तुलना चीते से भी कर दी। फैंस उनकी तस्वीर के साथ चीते की तस्वीर वाले मीम भी पोस्ट कर रहे हैं। कुछ फैंस उनकी तुलना अपने समय के दिग्गज क्रिकेटर और फील्डर रहे जोंटी रोड्स से कर रहे हैं।

पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 347 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 28 ओवर में 2 विकेट पर 164 रन बना चुकी थी। जसप्रीत बुमराह 29वां ओवर फेंकने आए। उनकी पहली गेंद पर कोई रन नहीं बना। दूसरी गेंद पर रॉस टेलर ने छक्का मार दिया।

Virat Kohli, you beauty. What an effort to run out Nicholls.#NZvsIND pic.twitter.com/pMW0vrx33X

