India vs New Zealand 1st ODI Live Cricket Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे लाइव ब्लॉग।

India vs New Zealand (Ind vs NZ) 1st ODI Live Cricket Score Streaming Online, भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे लाइव क्रिकेट स्कोर : भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे आज यानी 5 फरवरी 2020 को हैमिल्टन के सेडान पार्क में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है।

टीम इंडिया 5 मैचों की टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड का सूपड़ा साफ कर चुकी है। विराट कोहली की अगुआई में अब टीम इंडिया की कोशिश वनडे सीरीज की शुरुआत दमदार तरीके से करने पर होगी। पिछले साल इंग्लैंड में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी। न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप फाइनल के बाद पहली बार वनडे मैच खेल रही है।

India vs New Zealand 1st ODI Live – यहां जानिए मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग

रोहित शर्मा और शिखर धवन चोटिल होने के कारण न्यूजीलैंड दौरे से बाहर हो गए हैं। ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी में पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल पर टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। दोनों ही खिलाड़ी वनडे में डेब्यू करेंगे। मोहम्मद शमी को टी20 सीरीज के आखिरी दो मुकाबलों में आराम दिया गया था। हालांकि, पहले वनडे में वे फिर से अनपी तेज गेंदों से मेजबान बल्लेबाजों पर कहर बरपाते दिख सकते हैं। शमी इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में हैं।