टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार (18 फरवरी) को नीदरलैंड्स के खिलाफ भारत के टॉप ऑर्डर का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। भारतीय टीम ने 11 ओवर में 77 रन बनाए थे और ऐसा लग रहा था कि टीम बमुश्किल 150 तक पहुंच पाएगी। इसके बाद ऑलराउंडर शिवम दुबे ने टी20 इंटरनेशनल करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलकर संकट से उबारा और 200 के पास पहुंचाया। दुबे ने अपनी पारी में 4 चौके और 6 छक्के लगाए। उन्होंने सिर्फ 25 गेंद पर अर्धशतक जड़ा।

शिवम दुबे आखिरी ओवर में लोगन बैन बीक की गेंद पर फाइन लेग पर टिम वैन डेर गुग्टेन द्वारा बेहतरीन कैच लेने के कारण पवेलियन लौटने से पहले 31 गेंद पर 66 रन बनाकर आउट हुए। शिवम दुबे ने केवल छक्कों और चौकों की मदद से 52 रन ठोक दिए। उन्होंने 212.90 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 199 रन बनाए।

शिवम दुबे की सूर्या-पंड्या के साथ शानदार साझेदारी

शिवम दुबे ने सूर्यकुमार यादव के साथ 27 गेंद पर 41 रनों की साझेदारी की। इसमें उन्होंने 16 गेंद पर 23 रन बनाए। हार्दिक पंड्या के साथ 35 गेंद पर 76 रन जोड़े। इसमें उन्होंने 15 गेंद पर 43 रन ठोके। शिवम का बीते 6 पारियों में दूसरा अर्धशतक था। इससे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम में 34 गेंद पर 35 रन बनाए।

शिवम दुबे का छठा टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक

शिवम दुबे टी20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ खाता नहीं खेल पाए थे। नामीबिया कखिलाफ 16 गेंद पर 23 और पाकिस्तान के खिलाफ 17 गेंद पर 27 रन बनाए थे। शिवम दुबे की टी20 करियर का यह छठा अर्धशतक था। उन्होंने 59 मैच की 44 पारियों में 29.06 के औसत से 872 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 153.25 का है। उन्होंने 57 चौके और 54 छक्के लगाए हैं।

