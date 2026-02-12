भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार (12 फरवरी) को नामीबिया के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा किया। इशान किशन और हार्दिक पंड्या ने आतिशी बल्लेबाजी की और अर्धशतक जड़ा। भारतीय टीम को जैसी शुरुआत मिली थी वह 209 से ज्यादा का स्कोर खड़ा कर सकती थी, लेकिन स्पिन गेंदबाज गेरहार्ड इरास्मस ने 4 विकेट लेकर रनों पर अंकुश लगा दिया। निचले क्रम में भारत की बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही। भारत ने 4 रन पर आखिरी 5 विकेट गंवा दिए।

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 209 बनाए। इशान किशन और संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी ने नामीबिया के पहले फील्डिंग करने के फैसले को गलत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खराब फॉर्म में चल रहे संजू ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। वह सिर्फ 8 गेंद तक ही मैदान पर रहे, लेकिन 275 के स्ट्राइक रेट से 22 रन बना दिए। उन्होंने 1 चौका और 3 छक्के लगाए।

इशान किशन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी

संजू के आउट होने के बाद इशान किशन ने तबाड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी। भारत ने पावरप्ले में 86 रन बनाए। भारत का यह टी20 वर्ल्ड कप में पावरप्ले में सर्वोच्च स्कोर था। इशान ने 20 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया और 24 गेंद 6 चौके और 5 छक्कों की मदद से 61 रन बनाकर आउट हुए। इशान ने 254.17 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए।

तिलक-सूर्यकुमार नहीं चले

इशान किशन और तिलक वर्मा के बीच 31 गेंद पर 79 रनों की साझेदारी हुई। हालांकि, तिलक का बल्ला कुछ खास नहीं चल सका। वह 21 गेंद पर 25 रन बनाकर आउट हुए। अमेरिका के खिलाफ मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाले सूर्यकुमार यादव का बल्ला भी नहीं चला। वह 13 गेंद पर 12 रन बनाकर आउट हुए। रनगति पर भी लगाम लगा। 6 ओवर में 86 रन बनाने के बाद अगले 6 ओवर में सिर्फ 38 रन बने।

हार्दिक ने छक्के से पूरा किया अर्धशतक

तिलक और सूर्यकुमार के आउट होने के बाद हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे ने मोर्चा संभाला और भारत को 200 के पार पहुंचाया। हार्दिक ने 19वें ओवर की पहली गेंद छक्के से अर्धशतक पूरा किया। अगली गेंद पर वह छक्का मारने के प्रयास में कैच आउट हो गए। हार्दिक ने 28 गेंद पर 52 रन बनाए। उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के जड़े। रिंकू सिंह बल्लेबाजी को आए और अगली ही गेंद पर शिवम दुबे रन आउट हो गए।

भारत का स्कोर 205 पर 4 से 209 पर 5 हुआ

अक्षर पटेल बल्लेबाजी के लिए आए और 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर बोल्ड हो गए। आखिरी ओवर में बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में रिंकू सिंह 1 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 6 गेंदों का साना किया। भारतीय पारी की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह 2 रन बनाकर रन आउट हुए। भारत को 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर पांचवां झटका लगा। स्कोर 205 रन था। इसके बाद 209 पर 9 विकेट हो गए।

