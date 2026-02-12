टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ इशान किशन ने 24 गेंद पर 61 रन की तूफानी पारी खेली। अपनी इस पारी में इशान ने 20 गेंद पर पचासा जड़ा। इशान ने अपनी पारी में 6 चौके और पांच छक्के लगाए। उन्होंने इस तूफानी पारी में तीन बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। इसमें टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज फिफ्टी बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों का रिकॉर्ड भी शामिल है।

इशान किशन ने अपनी इस पारी से सबसे तेज वर्ल्ड कप में फिफ्टी के मामले में संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर जगह बनाई और युवराज सिंह की बराबरी की है। वैसे तो युवराज ही इस लिस्ट में 12 गेंद पर अर्धशतक लगाकर टॉप पर हैं। इसके अलावा इशान ने अभिषेक शर्मा और रोहित शर्मा की लिस्ट में शामिल हैं।

आइए जानते हैं इशान किशन ने अपनी पारी में कौन से तीन बड़े रिकॉर्ड बनाए:-

1- भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज फिफ्टी

12 गेंद : युवराज सिंह बनाम इंग्लैंड, डरबन, 2007

: युवराज सिंह बनाम इंग्लैंड, डरबन, 2007 18 गेंद : केएल राहुल बनाम स्कॉटलैंड, दुबई, 2021

: केएल राहुल बनाम स्कॉटलैंड, दुबई, 2021 19 गेंद : रोहित शर्मा बनाम ऑस्ट्रेलिया, ग्रॉस आईलेट, 2024

: रोहित शर्मा बनाम ऑस्ट्रेलिया, ग्रॉस आईलेट, 2024 20 गेंद : युवराज सिंह बनाम ऑस्ट्रेलिया, डरबन, 2007

: युवराज सिंह बनाम ऑस्ट्रेलिया, डरबन, 2007 20 गेंद: इशान किशन बनाम नामीबिया, दिल्ली, 2026

2- टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए पॉवरप्ले के अंदर अर्धशतक

51 नाबाद (21 गेंद) : रोहित शर्मा बनाम ऑस्ट्रेलिया, ग्रॉस आईलेट, 2024

: रोहित शर्मा बनाम ऑस्ट्रेलिया, ग्रॉस आईलेट, 2024 50 (19 गेंद) : केएल राहुल बनाम स्कॉटलैंड, दुबई, 2021

: केएल राहुल बनाम स्कॉटलैंड, दुबई, 2021 50 (20 गेंद): इशान किशन बनाम नामीबिया, दिल्ली, 2026

3- पॉवरप्ले के अंदर सबसे ज्यादा बार भारत के लिए पचासा (T20I)

अभिषेक शर्मा : तीन बार ऐसा किया

: तीन बार ऐसा किया रोहित शर्मा : दो बार ऐसा किया

: दो बार ऐसा किया इशान किशन : दो बार ऐसा किया

: दो बार ऐसा किया केएल राहुल : एक बार ऐसा किया

: एक बार ऐसा किया यशस्वी जायसवाल: एक बार ऐसा किया

भारतीय टीम की धुआंधार शुरुआत

भारतीय टीम ने नामीबिया के खिलाफ संजू सैमसन की 8 गेंद पर 22 रन की आतिशी शुरुआत और इशान किशन की 24 गेंद पर 61 रन की पारी की बदौलत धुआंधार शुरुआत की। पॉवरप्ले के 6 ओवर्स में टीम इंडिया ने एक विकेट पर 86 रन बनाए। यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पॉवरप्ले का चौथा सबसे बड़ा स्कोर रहा।

इस मामले में वेस्टइंडीज टॉप पर है जिसने 2024 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 92 रन पॉवरप्ले में बनाए थे। उसके बाद 2014 में नीदरलैंड ने 91 और 2016 में इंग्लैंड ने 89 रन पहले छह ओवर में बनाए थे।

