भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का आगाज 26 जून से होने जा रहा है। इससे पहले कभी भारत के आयरलैंड दौरे की इतनी चर्चा नहीं हुई होगी, जितनी इस बार हो रही है। इसका सिर्फ एक ही कारण हैं, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी। वैभव का पहली बार टीम इंडिया में चयन हुआ है और अब चर्चा है उनके इंटरनेशनल डेब्यू को लेकर। सीरीज की शुरुआत से एक दिन पहले भारत के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने उनके डेब्यू पर बयान दिया है।

मैच से एक दिन पहले मीडिया को संबोधित करते हुए सितांशु कोटक ने कई सवालों के जवाब दिए। इस मुलाकात का सबसे अहम सवाल था वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर। इस पर सितांशु ने साफतौर पर कहा कि, प्लेइंग 11 को लेकर पूरा फैसला कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर पर निर्भर है। उन्होंने कहा,”इस पर आज शाम फैसला गौतम और श्रेयस लेंगे।” उन्होंने आगे यह भी संकेत दिए कि वैभव को मौके मिलेंगे लेकिन अभी किसी ऐसे को बाहर करके मौका देना जो रन बना रहा है, यह गलत होगा।

वैभव का पहला प्रैक्टिस सेशन, श्रेयस अय्यर के युग की शुरुआत

आयरलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले वैभव सूर्यवंशी ने पहली बार भारतीय इंटरनेशनल टीम के प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। उन्होंने नेट में बल्लेबाजी की। कोचिंग स्टाफ से बात की और कई गुण भी सीखे। सेशन के बाद काफी देर तक उन्हें इशान किशन के साथ बातचीत करते हुए भी देखा गया। इसके कई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ब्रॉडकास्टर ने भी इसके वीडियो शेयर किए हैं।

Batting Coach Sitanshu Kotak about Vaibhav Sooryavanshi



"He will get his opportunity but I don't think just to give him opportunity we should drop someone who has been scoring runs

that will be unfair to them"



🎥 :- @im_sandipan youtube channel pic.twitter.com/Vxd1QbdkgK — Sawai96 (@Aspirant_9457) June 25, 2026

भारतीय टीम के लिए प्रैक्टिस की व्यवस्थाओं पर उठे सवाल

पीटीआई की रिपोर्ट में यह जानकारी मिली है कि भारतीय टीम के लिए बेलफास्ट में व्यवस्थाएं उचित नहीं थीं। इससे टीम इंडिया नाखुश भी दिखी। यह अव्यवस्था थी साइट स्क्रीन को लेकर। गेंदबाजों के पीछे वाली एक प्रैक्टिस स्ट्रिप पर साइट स्क्रीन ही नहीं थी। इसके कारण बल्लेबाजों को काफी दिक्कत हो रही थी। बीसीसीआई के सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया,”हां, प्रैक्टिस की व्यवस्थाओं में कुछ दिक्कतें थीं, भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ द्वारा इसकी जाकारी आयरिश अधिकारियों को दी गईं।”

All set for a new beginning 🫡



Captain @ShreyasIyer15 addresses his first team huddle as #TeamIndia commence training at Belfast.#IREvIND pic.twitter.com/R1G2LMj2Zm — BCCI (@BCCI) June 25, 2026

भारत बनाम आयरलैंड मैच पर बारिश का साया, देखें मौसम, पिच, स्क्वाड, लाइव स्ट्रीमिंग समेत पूरी जानकारी

भारत और आयरलैंड के बीच पहला टी20 26 जून को बेलफास्ट में होगा। इस मैच पर बारिश का साया भी है। इस खबर में आपको मौसम, पिच, लाइव स्ट्रीमिंग, समय और तारीख समेत सभी जानकारी मिलेंगी। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर