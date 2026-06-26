IND vs IRE T20 Match Playing 11: भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 26 जून को बेलफास्ट में खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू लगातार चर्चा का विषय है। कई लोगों ने वैभव पर अपनी अलग-अलग राय दी है। फिलहाल जो निचोड़ और बैटिंग कोच सितांशु कोटक का बयान आया है उसको देख कर लग रहा है कि इंतजार करना पड़ सकता है।

यानी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी ही इस मुकाबले में भारतीय टीम की पारी की शुरुआत करते दिख सकते हैं। जबकि नंबर 3 की जिम्मेदारी इशान किशन के ही कंधों पर हो सकती है। कप्तान श्रेयस अय्यर के युग की शुरुआत हो रही है। वह नंबर 4 पर टीम में खेल सकते हैं। वहीं नंबर 5 और नंबर 6 में तिलक वर्मा और शिवम दुबे के बीच फैसला स्थिति के हिसाब से लिया जा सकता है।

अक्षर-सुंदर की जोड़ी संभालेगी स्पिन

रवि बिश्नोई को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर स्पिन विभाग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। अगर टीम के अंदर बाएं हाथ के ज्यादा बल्लेबाजों की संख्या देखी गई तो रवि बिश्नोई भी सुंदर की जगह खेल सकते हैं। जबकि हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा के कंधों पर पेस बैट्री की जिम्मेदारी होगी। प्रिंस यादव को अभी टी20 डेब्यू का इंतजार करना पड़ सकता है।

पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर/रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।

पहले टी20 के लिए आयरलैंड की संभावित प्लेइंग 11

रॉस अडैर, स्टीफन डोहेनी, लोर्कन टकर (कप्तान/विकेटकीपर), हैरी टेक्टर, जॉर्ज डॉकरेल, गैरेथ डेलानी, टिम टेक्टर, लियाम मैकार्थी, गैविन होए/मैथ्यू हम्फ्रीज, रूबेन विल्सन, जय मूंद्रा/मैथ्यू होल्लार्ड।

भारत-आयरलैंड दोनों टीमों के स्क्वाड

भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।

आयरलैंड टीम: लोर्कन टकर (कप्तान), रॉस अडायर, बेन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी, मैथ्यू हम्फ्रीज, गेविन होए, मैथ्यू होलार्ड, लियाम मैकार्थी, जय मूंद्रा, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, रूबेन विल्सन।

IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशी करेंगे डेब्यू? टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने दिया सीधा जवाब

भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच 26 जून को होगा। उस मैच से पहले पहली बार टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन में वैभव सूर्यवंशी नजर आए। वहीं टीम के सेशन की व्यवस्थाओं पर कुछ सवाल भी उठे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर







