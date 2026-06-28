वैभव सूर्यवंशी को अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का इंतजार करना होगा। आयरलैंड से वह खाली हाथ लौटेंगे और आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में भी उन्हें मौका नहीं मिला। बल्कि वैभव से पहले सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव को डेब्यू कैप मिली है। प्रिंस ने कुछ ही दिन पहले वनडे डेब्यू भी किया था और सूर्यांश का यह इंटरनेशनल डेब्यू है।
सूर्यांश शेडगे 120वें और प्रिंस यादव 121वें भारतीय टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर बने हैं। दोनों खिलाड़ियों का डेब्यू वैभव सूर्यवंशी से पहले हो गया है। यानी 15 साल के खिलाड़ी को अब इंग्लैंड दौरे तक अपनी बारी के लिए इंतजार करना होगा। शिवम दुबे ने प्रिंस यादव को कैप सौंपी और सूर्यांश शेडगे को संजू सैमसन ने टी20 इंटरनेशनल कैप सौंपी।
वाशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा बाहर
प्रसिद्ध कृष्णा और वाशिंगटन सुंदर को भारत की प्लेइंग 11 से बाहर करते हुए दो बदलाव किए गए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने पिछले मुकाबले में निराश किया था। अब उनकी जगह सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव की एंट्री हुई है। यानी अक्षर पटेल के तौर पर सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है। जबकि तिलक वर्मा एकमात्र स्पिन के दूसरे विकल्प होंगे। शेडगे भी पेस ऑलराउंडर हैं, और शिवम दुबे पहले से ही हैं।
दूसरी टी20 के लिए भारत की प्लेइंग 11
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।
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