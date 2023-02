मेष Go to Live Updates मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त… Live UpdatesIndia vs Ireland Live Score: भारत और आयरलैंड के बीच एक मैच हुआ है और भारत जीता है। India vs Ireland Live Score: इंग्लैंड से पिछले मैच में मिली हार से भारतीय टीम निराश होगी और महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने की दौड़ में बने रहने के लिए उसकी कोशिश वापसी करके सोमवार को यहां कमजोर आयरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने की होगी। शनिवार को भारतीय टीम को इंग्लैंड से 11 रन से हार मिली जो उसकी टूर्नामेंट में पहली हार थी। भारत तीन मैचों में चार अंक से इंग्लैंड (तीन मैचों में छह अंक) के बाद दूसरे स्थान पर है। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिये क्वालीफाई कर लिया है। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम को अब सोमवार को अपने अंतिम ग्रुप मैच में आयरलैंड के खिलाफ सिर्फ एक जीत की नहीं बल्कि बड़ी जीत की जरूरत होगी ताकि वह ग्रुप दो से सेमीफाइनल के बचा दूसरा स्थान हासिल कर सके। भारतीय टीम का मौजूदा रन रेट + 0.205 का है, जिसमें उन्हें सुधार करना होगा। पाकिस्तान को शुरूआती मैच में भारत से हार मिली थी, उनके दो मैचों में दो अंक हैं और अगर वे अपने अंतिम दो मैचों में जीत हासिल कर सकते हैं तो उनके पास भी अंतिम चार में जगह बनाने का मौका हो सकता है। लेकिन उनके भी छह अंक होने चाहिए। पाकिस्तान रविवार की रात को वेस्टइंडीज से भिड़ेगा, उसका भारत से बेहतर रन रेट (+1.542) है, हालांकि उन्हें अभी इंग्लैंड से भिड़ना है जिसका रन रेट +1.776 का है। वहीं आयरलैंड सभी तीन मैच हारकर पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। आयरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने के लिये भारतीय बल्लेबाजों को आक्रामक खेल दिखाना होगा विशेषकर कप्तान हरमनप्रीत कौर और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को, क्योंकि दोनों ही अभी तक कोई महत्वपूर्ण पारी नहीं खेल सकी हैं। हरमनप्रीत ने तीन मैचों में अभी तक 16, 33 और 4 रन बनाये हैं जो उनके स्तर से काफी कम है जबकि शेफाली ने 33, 28 और 8 रन की पारियां खेली हैं। युवा ऋचा घोष भारत के लिये सबसे निरंतर बल्लेबाज रही हैं जिन्होंने 31, 44 और नाबाद 47 रन बनाये हैं। वह आयरलैंड के खिलाफ इसी लय को जारी रखना चाहेंगी। चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 53 रन की मैच विजयी पारी खेलने वाली जेमिमा रोड्रिग्स ने अगले दो मैचों में एक और 13 रन बनाये और वह अन्य टीमों की तुलना में आयरलैंड के कमजोर आकमक के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगी। उप कप्तान स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, ये भी भारत के लिये अच्छा है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (15 रन देकर पांच विकेट) करने वाली मध्यम गति की गेंदबाज रेणुका सिंह आयरलैंड के खिलाफ और बेहतर करना चाहेंगी जबकि अनुभवी दीप्ति शर्मा अभी तक भारत की सबसे निरंतर गेंदबाज रही हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ अभी तक तीन मैचों में कोई विकेट नहीं ले सकी हैं, उनसे तथा पूजा वस्त्राकर और राधा यादव से भारतीय टीम अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। आयरलैंड के लिये शीर्ष क्रम की बल्लेबाज ओर्ला प्रेंडरगास्ट तीन मैचों में 109 रन बनाकर अच्छी फॉर्म में हैं जबकि गैबी लुईस ने भी तीन मैचों में 84 रन बनाये हैं। और पढ़ें

वृषभ Go to Live Updates वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,… Live UpdatesIndia vs Ireland Live Score: भारत और आयरलैंड के बीच एक मैच हुआ है और भारत जीता है। India vs Ireland Live Score: इंग्लैंड से पिछले मैच में मिली हार से भारतीय टीम निराश होगी और महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने की दौड़ में बने रहने के लिए उसकी कोशिश वापसी करके सोमवार को यहां कमजोर आयरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने की होगी। शनिवार को भारतीय टीम को इंग्लैंड से 11 रन से हार मिली जो उसकी टूर्नामेंट में पहली हार थी। भारत तीन मैचों में चार अंक से इंग्लैंड (तीन मैचों में छह अंक) के बाद दूसरे स्थान पर है। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिये क्वालीफाई कर लिया है। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम को अब सोमवार को अपने अंतिम ग्रुप मैच में आयरलैंड के खिलाफ सिर्फ एक जीत की नहीं बल्कि बड़ी जीत की जरूरत होगी ताकि वह ग्रुप दो से सेमीफाइनल के बचा दूसरा स्थान हासिल कर सके। भारतीय टीम का मौजूदा रन रेट + 0.205 का है, जिसमें उन्हें सुधार करना होगा। पाकिस्तान को शुरूआती मैच में भारत से हार मिली थी, उनके दो मैचों में दो अंक हैं और अगर वे अपने अंतिम दो मैचों में जीत हासिल कर सकते हैं तो उनके पास भी अंतिम चार में जगह बनाने का मौका हो सकता है। लेकिन उनके भी छह अंक होने चाहिए। पाकिस्तान रविवार की रात को वेस्टइंडीज से भिड़ेगा, उसका भारत से बेहतर रन रेट (+1.542) है, हालांकि उन्हें अभी इंग्लैंड से भिड़ना है जिसका रन रेट +1.776 का है। वहीं आयरलैंड सभी तीन मैच हारकर पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। आयरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने के लिये भारतीय बल्लेबाजों को आक्रामक खेल दिखाना होगा विशेषकर कप्तान हरमनप्रीत कौर और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को, क्योंकि दोनों ही अभी तक कोई महत्वपूर्ण पारी नहीं खेल सकी हैं। हरमनप्रीत ने तीन मैचों में अभी तक 16, 33 और 4 रन बनाये हैं जो उनके स्तर से काफी कम है जबकि शेफाली ने 33, 28 और 8 रन की पारियां खेली हैं। युवा ऋचा घोष भारत के लिये सबसे निरंतर बल्लेबाज रही हैं जिन्होंने 31, 44 और नाबाद 47 रन बनाये हैं। वह आयरलैंड के खिलाफ इसी लय को जारी रखना चाहेंगी। चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 53 रन की मैच विजयी पारी खेलने वाली जेमिमा रोड्रिग्स ने अगले दो मैचों में एक और 13 रन बनाये और वह अन्य टीमों की तुलना में आयरलैंड के कमजोर आकमक के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगी। उप कप्तान स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, ये भी भारत के लिये अच्छा है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (15 रन देकर पांच विकेट) करने वाली मध्यम गति की गेंदबाज रेणुका सिंह आयरलैंड के खिलाफ और बेहतर करना चाहेंगी जबकि अनुभवी दीप्ति शर्मा अभी तक भारत की सबसे निरंतर गेंदबाज रही हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ अभी तक तीन मैचों में कोई विकेट नहीं ले सकी हैं, उनसे तथा पूजा वस्त्राकर और राधा यादव से भारतीय टीम अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। आयरलैंड के लिये शीर्ष क्रम की बल्लेबाज ओर्ला प्रेंडरगास्ट तीन मैचों में 109 रन बनाकर अच्छी फॉर्म में हैं जबकि गैबी लुईस ने भी तीन मैचों में 84 रन बनाये हैं। और पढ़ें

मिथुन Go to Live Updates मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।… Live UpdatesIndia vs Ireland Live Score: भारत और आयरलैंड के बीच एक मैच हुआ है और भारत जीता है। India vs Ireland Live Score: इंग्लैंड से पिछले मैच में मिली हार से भारतीय टीम निराश होगी और महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने की दौड़ में बने रहने के लिए उसकी कोशिश वापसी करके सोमवार को यहां कमजोर आयरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने की होगी। शनिवार को भारतीय टीम को इंग्लैंड से 11 रन से हार मिली जो उसकी टूर्नामेंट में पहली हार थी। भारत तीन मैचों में चार अंक से इंग्लैंड (तीन मैचों में छह अंक) के बाद दूसरे स्थान पर है। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिये क्वालीफाई कर लिया है। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम को अब सोमवार को अपने अंतिम ग्रुप मैच में आयरलैंड के खिलाफ सिर्फ एक जीत की नहीं बल्कि बड़ी जीत की जरूरत होगी ताकि वह ग्रुप दो से सेमीफाइनल के बचा दूसरा स्थान हासिल कर सके। भारतीय टीम का मौजूदा रन रेट + 0.205 का है, जिसमें उन्हें सुधार करना होगा। पाकिस्तान को शुरूआती मैच में भारत से हार मिली थी, उनके दो मैचों में दो अंक हैं और अगर वे अपने अंतिम दो मैचों में जीत हासिल कर सकते हैं तो उनके पास भी अंतिम चार में जगह बनाने का मौका हो सकता है। लेकिन उनके भी छह अंक होने चाहिए। पाकिस्तान रविवार की रात को वेस्टइंडीज से भिड़ेगा, उसका भारत से बेहतर रन रेट (+1.542) है, हालांकि उन्हें अभी इंग्लैंड से भिड़ना है जिसका रन रेट +1.776 का है। वहीं आयरलैंड सभी तीन मैच हारकर पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। आयरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने के लिये भारतीय बल्लेबाजों को आक्रामक खेल दिखाना होगा विशेषकर कप्तान हरमनप्रीत कौर और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को, क्योंकि दोनों ही अभी तक कोई महत्वपूर्ण पारी नहीं खेल सकी हैं। हरमनप्रीत ने तीन मैचों में अभी तक 16, 33 और 4 रन बनाये हैं जो उनके स्तर से काफी कम है जबकि शेफाली ने 33, 28 और 8 रन की पारियां खेली हैं। युवा ऋचा घोष भारत के लिये सबसे निरंतर बल्लेबाज रही हैं जिन्होंने 31, 44 और नाबाद 47 रन बनाये हैं। वह आयरलैंड के खिलाफ इसी लय को जारी रखना चाहेंगी। चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 53 रन की मैच विजयी पारी खेलने वाली जेमिमा रोड्रिग्स ने अगले दो मैचों में एक और 13 रन बनाये और वह अन्य टीमों की तुलना में आयरलैंड के कमजोर आकमक के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगी। उप कप्तान स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, ये भी भारत के लिये अच्छा है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (15 रन देकर पांच विकेट) करने वाली मध्यम गति की गेंदबाज रेणुका सिंह आयरलैंड के खिलाफ और बेहतर करना चाहेंगी जबकि अनुभवी दीप्ति शर्मा अभी तक भारत की सबसे निरंतर गेंदबाज रही हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ अभी तक तीन मैचों में कोई विकेट नहीं ले सकी हैं, उनसे तथा पूजा वस्त्राकर और राधा यादव से भारतीय टीम अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। आयरलैंड के लिये शीर्ष क्रम की बल्लेबाज ओर्ला प्रेंडरगास्ट तीन मैचों में 109 रन बनाकर अच्छी फॉर्म में हैं जबकि गैबी लुईस ने भी तीन मैचों में 84 रन बनाये हैं। और पढ़ें

कर्क Go to Live Updates कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील… Live UpdatesIndia vs Ireland Live Score: भारत और आयरलैंड के बीच एक मैच हुआ है और भारत जीता है। India vs Ireland Live Score: इंग्लैंड से पिछले मैच में मिली हार से भारतीय टीम निराश होगी और महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने की दौड़ में बने रहने के लिए उसकी कोशिश वापसी करके सोमवार को यहां कमजोर आयरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने की होगी। शनिवार को भारतीय टीम को इंग्लैंड से 11 रन से हार मिली जो उसकी टूर्नामेंट में पहली हार थी। भारत तीन मैचों में चार अंक से इंग्लैंड (तीन मैचों में छह अंक) के बाद दूसरे स्थान पर है। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिये क्वालीफाई कर लिया है। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम को अब सोमवार को अपने अंतिम ग्रुप मैच में आयरलैंड के खिलाफ सिर्फ एक जीत की नहीं बल्कि बड़ी जीत की जरूरत होगी ताकि वह ग्रुप दो से सेमीफाइनल के बचा दूसरा स्थान हासिल कर सके। भारतीय टीम का मौजूदा रन रेट + 0.205 का है, जिसमें उन्हें सुधार करना होगा। पाकिस्तान को शुरूआती मैच में भारत से हार मिली थी, उनके दो मैचों में दो अंक हैं और अगर वे अपने अंतिम दो मैचों में जीत हासिल कर सकते हैं तो उनके पास भी अंतिम चार में जगह बनाने का मौका हो सकता है। लेकिन उनके भी छह अंक होने चाहिए। पाकिस्तान रविवार की रात को वेस्टइंडीज से भिड़ेगा, उसका भारत से बेहतर रन रेट (+1.542) है, हालांकि उन्हें अभी इंग्लैंड से भिड़ना है जिसका रन रेट +1.776 का है। वहीं आयरलैंड सभी तीन मैच हारकर पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। आयरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने के लिये भारतीय बल्लेबाजों को आक्रामक खेल दिखाना होगा विशेषकर कप्तान हरमनप्रीत कौर और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को, क्योंकि दोनों ही अभी तक कोई महत्वपूर्ण पारी नहीं खेल सकी हैं। हरमनप्रीत ने तीन मैचों में अभी तक 16, 33 और 4 रन बनाये हैं जो उनके स्तर से काफी कम है जबकि शेफाली ने 33, 28 और 8 रन की पारियां खेली हैं। युवा ऋचा घोष भारत के लिये सबसे निरंतर बल्लेबाज रही हैं जिन्होंने 31, 44 और नाबाद 47 रन बनाये हैं। वह आयरलैंड के खिलाफ इसी लय को जारी रखना चाहेंगी। चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 53 रन की मैच विजयी पारी खेलने वाली जेमिमा रोड्रिग्स ने अगले दो मैचों में एक और 13 रन बनाये और वह अन्य टीमों की तुलना में आयरलैंड के कमजोर आकमक के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगी। उप कप्तान स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, ये भी भारत के लिये अच्छा है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (15 रन देकर पांच विकेट) करने वाली मध्यम गति की गेंदबाज रेणुका सिंह आयरलैंड के खिलाफ और बेहतर करना चाहेंगी जबकि अनुभवी दीप्ति शर्मा अभी तक भारत की सबसे निरंतर गेंदबाज रही हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ अभी तक तीन मैचों में कोई विकेट नहीं ले सकी हैं, उनसे तथा पूजा वस्त्राकर और राधा यादव से भारतीय टीम अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। आयरलैंड के लिये शीर्ष क्रम की बल्लेबाज ओर्ला प्रेंडरगास्ट तीन मैचों में 109 रन बनाकर अच्छी फॉर्म में हैं जबकि गैबी लुईस ने भी तीन मैचों में 84 रन बनाये हैं। और पढ़ें

सिंह Go to Live Updates इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिलकुल… Live UpdatesIndia vs Ireland Live Score: भारत और आयरलैंड के बीच एक मैच हुआ है और भारत जीता है। India vs Ireland Live Score: इंग्लैंड से पिछले मैच में मिली हार से भारतीय टीम निराश होगी और महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने की दौड़ में बने रहने के लिए उसकी कोशिश वापसी करके सोमवार को यहां कमजोर आयरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने की होगी। शनिवार को भारतीय टीम को इंग्लैंड से 11 रन से हार मिली जो उसकी टूर्नामेंट में पहली हार थी। भारत तीन मैचों में चार अंक से इंग्लैंड (तीन मैचों में छह अंक) के बाद दूसरे स्थान पर है। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिये क्वालीफाई कर लिया है। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम को अब सोमवार को अपने अंतिम ग्रुप मैच में आयरलैंड के खिलाफ सिर्फ एक जीत की नहीं बल्कि बड़ी जीत की जरूरत होगी ताकि वह ग्रुप दो से सेमीफाइनल के बचा दूसरा स्थान हासिल कर सके। भारतीय टीम का मौजूदा रन रेट + 0.205 का है, जिसमें उन्हें सुधार करना होगा। पाकिस्तान को शुरूआती मैच में भारत से हार मिली थी, उनके दो मैचों में दो अंक हैं और अगर वे अपने अंतिम दो मैचों में जीत हासिल कर सकते हैं तो उनके पास भी अंतिम चार में जगह बनाने का मौका हो सकता है। लेकिन उनके भी छह अंक होने चाहिए। पाकिस्तान रविवार की रात को वेस्टइंडीज से भिड़ेगा, उसका भारत से बेहतर रन रेट (+1.542) है, हालांकि उन्हें अभी इंग्लैंड से भिड़ना है जिसका रन रेट +1.776 का है। वहीं आयरलैंड सभी तीन मैच हारकर पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। आयरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने के लिये भारतीय बल्लेबाजों को आक्रामक खेल दिखाना होगा विशेषकर कप्तान हरमनप्रीत कौर और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को, क्योंकि दोनों ही अभी तक कोई महत्वपूर्ण पारी नहीं खेल सकी हैं। हरमनप्रीत ने तीन मैचों में अभी तक 16, 33 और 4 रन बनाये हैं जो उनके स्तर से काफी कम है जबकि शेफाली ने 33, 28 और 8 रन की पारियां खेली हैं। युवा ऋचा घोष भारत के लिये सबसे निरंतर बल्लेबाज रही हैं जिन्होंने 31, 44 और नाबाद 47 रन बनाये हैं। वह आयरलैंड के खिलाफ इसी लय को जारी रखना चाहेंगी। चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 53 रन की मैच विजयी पारी खेलने वाली जेमिमा रोड्रिग्स ने अगले दो मैचों में एक और 13 रन बनाये और वह अन्य टीमों की तुलना में आयरलैंड के कमजोर आकमक के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगी। उप कप्तान स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, ये भी भारत के लिये अच्छा है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (15 रन देकर पांच विकेट) करने वाली मध्यम गति की गेंदबाज रेणुका सिंह आयरलैंड के खिलाफ और बेहतर करना चाहेंगी जबकि अनुभवी दीप्ति शर्मा अभी तक भारत की सबसे निरंतर गेंदबाज रही हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ अभी तक तीन मैचों में कोई विकेट नहीं ले सकी हैं, उनसे तथा पूजा वस्त्राकर और राधा यादव से भारतीय टीम अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। आयरलैंड के लिये शीर्ष क्रम की बल्लेबाज ओर्ला प्रेंडरगास्ट तीन मैचों में 109 रन बनाकर अच्छी फॉर्म में हैं जबकि गैबी लुईस ने भी तीन मैचों में 84 रन बनाये हैं। और पढ़ें

कन्या Go to Live Updates कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ सरल और कुछ-कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, इसीलिए इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाज़ी के कारण अकसर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी… Live UpdatesIndia vs Ireland Live Score: भारत और आयरलैंड के बीच एक मैच हुआ है और भारत जीता है। India vs Ireland Live Score: इंग्लैंड से पिछले मैच में मिली हार से भारतीय टीम निराश होगी और महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने की दौड़ में बने रहने के लिए उसकी कोशिश वापसी करके सोमवार को यहां कमजोर आयरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने की होगी। शनिवार को भारतीय टीम को इंग्लैंड से 11 रन से हार मिली जो उसकी टूर्नामेंट में पहली हार थी। भारत तीन मैचों में चार अंक से इंग्लैंड (तीन मैचों में छह अंक) के बाद दूसरे स्थान पर है। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिये क्वालीफाई कर लिया है। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम को अब सोमवार को अपने अंतिम ग्रुप मैच में आयरलैंड के खिलाफ सिर्फ एक जीत की नहीं बल्कि बड़ी जीत की जरूरत होगी ताकि वह ग्रुप दो से सेमीफाइनल के बचा दूसरा स्थान हासिल कर सके। भारतीय टीम का मौजूदा रन रेट + 0.205 का है, जिसमें उन्हें सुधार करना होगा। पाकिस्तान को शुरूआती मैच में भारत से हार मिली थी, उनके दो मैचों में दो अंक हैं और अगर वे अपने अंतिम दो मैचों में जीत हासिल कर सकते हैं तो उनके पास भी अंतिम चार में जगह बनाने का मौका हो सकता है। लेकिन उनके भी छह अंक होने चाहिए। पाकिस्तान रविवार की रात को वेस्टइंडीज से भिड़ेगा, उसका भारत से बेहतर रन रेट (+1.542) है, हालांकि उन्हें अभी इंग्लैंड से भिड़ना है जिसका रन रेट +1.776 का है। वहीं आयरलैंड सभी तीन मैच हारकर पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। आयरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने के लिये भारतीय बल्लेबाजों को आक्रामक खेल दिखाना होगा विशेषकर कप्तान हरमनप्रीत कौर और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को, क्योंकि दोनों ही अभी तक कोई महत्वपूर्ण पारी नहीं खेल सकी हैं। हरमनप्रीत ने तीन मैचों में अभी तक 16, 33 और 4 रन बनाये हैं जो उनके स्तर से काफी कम है जबकि शेफाली ने 33, 28 और 8 रन की पारियां खेली हैं। युवा ऋचा घोष भारत के लिये सबसे निरंतर बल्लेबाज रही हैं जिन्होंने 31, 44 और नाबाद 47 रन बनाये हैं। वह आयरलैंड के खिलाफ इसी लय को जारी रखना चाहेंगी। चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 53 रन की मैच विजयी पारी खेलने वाली जेमिमा रोड्रिग्स ने अगले दो मैचों में एक और 13 रन बनाये और वह अन्य टीमों की तुलना में आयरलैंड के कमजोर आकमक के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगी। उप कप्तान स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, ये भी भारत के लिये अच्छा है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (15 रन देकर पांच विकेट) करने वाली मध्यम गति की गेंदबाज रेणुका सिंह आयरलैंड के खिलाफ और बेहतर करना चाहेंगी जबकि अनुभवी दीप्ति शर्मा अभी तक भारत की सबसे निरंतर गेंदबाज रही हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ अभी तक तीन मैचों में कोई विकेट नहीं ले सकी हैं, उनसे तथा पूजा वस्त्राकर और राधा यादव से भारतीय टीम अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। आयरलैंड के लिये शीर्ष क्रम की बल्लेबाज ओर्ला प्रेंडरगास्ट तीन मैचों में 109 रन बनाकर अच्छी फॉर्म में हैं जबकि गैबी लुईस ने भी तीन मैचों में 84 रन बनाये हैं। और पढ़ें

तुला Go to Live Updates तुला राशि के लोग अन्य लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं और प्रायः उनकी भावुकता उन्हें धोखा दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जनस्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं।… Live UpdatesIndia vs Ireland Live Score: भारत और आयरलैंड के बीच एक मैच हुआ है और भारत जीता है। India vs Ireland Live Score: इंग्लैंड से पिछले मैच में मिली हार से भारतीय टीम निराश होगी और महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने की दौड़ में बने रहने के लिए उसकी कोशिश वापसी करके सोमवार को यहां कमजोर आयरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने की होगी। शनिवार को भारतीय टीम को इंग्लैंड से 11 रन से हार मिली जो उसकी टूर्नामेंट में पहली हार थी। भारत तीन मैचों में चार अंक से इंग्लैंड (तीन मैचों में छह अंक) के बाद दूसरे स्थान पर है। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिये क्वालीफाई कर लिया है। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम को अब सोमवार को अपने अंतिम ग्रुप मैच में आयरलैंड के खिलाफ सिर्फ एक जीत की नहीं बल्कि बड़ी जीत की जरूरत होगी ताकि वह ग्रुप दो से सेमीफाइनल के बचा दूसरा स्थान हासिल कर सके। भारतीय टीम का मौजूदा रन रेट + 0.205 का है, जिसमें उन्हें सुधार करना होगा। पाकिस्तान को शुरूआती मैच में भारत से हार मिली थी, उनके दो मैचों में दो अंक हैं और अगर वे अपने अंतिम दो मैचों में जीत हासिल कर सकते हैं तो उनके पास भी अंतिम चार में जगह बनाने का मौका हो सकता है। लेकिन उनके भी छह अंक होने चाहिए। पाकिस्तान रविवार की रात को वेस्टइंडीज से भिड़ेगा, उसका भारत से बेहतर रन रेट (+1.542) है, हालांकि उन्हें अभी इंग्लैंड से भिड़ना है जिसका रन रेट +1.776 का है। वहीं आयरलैंड सभी तीन मैच हारकर पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। आयरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने के लिये भारतीय बल्लेबाजों को आक्रामक खेल दिखाना होगा विशेषकर कप्तान हरमनप्रीत कौर और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को, क्योंकि दोनों ही अभी तक कोई महत्वपूर्ण पारी नहीं खेल सकी हैं। हरमनप्रीत ने तीन मैचों में अभी तक 16, 33 और 4 रन बनाये हैं जो उनके स्तर से काफी कम है जबकि शेफाली ने 33, 28 और 8 रन की पारियां खेली हैं। युवा ऋचा घोष भारत के लिये सबसे निरंतर बल्लेबाज रही हैं जिन्होंने 31, 44 और नाबाद 47 रन बनाये हैं। वह आयरलैंड के खिलाफ इसी लय को जारी रखना चाहेंगी। चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 53 रन की मैच विजयी पारी खेलने वाली जेमिमा रोड्रिग्स ने अगले दो मैचों में एक और 13 रन बनाये और वह अन्य टीमों की तुलना में आयरलैंड के कमजोर आकमक के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगी। उप कप्तान स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, ये भी भारत के लिये अच्छा है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (15 रन देकर पांच विकेट) करने वाली मध्यम गति की गेंदबाज रेणुका सिंह आयरलैंड के खिलाफ और बेहतर करना चाहेंगी जबकि अनुभवी दीप्ति शर्मा अभी तक भारत की सबसे निरंतर गेंदबाज रही हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ अभी तक तीन मैचों में कोई विकेट नहीं ले सकी हैं, उनसे तथा पूजा वस्त्राकर और राधा यादव से भारतीय टीम अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। आयरलैंड के लिये शीर्ष क्रम की बल्लेबाज ओर्ला प्रेंडरगास्ट तीन मैचों में 109 रन बनाकर अच्छी फॉर्म में हैं जबकि गैबी लुईस ने भी तीन मैचों में 84 रन बनाये हैं। और पढ़ें

वृश्चिक Go to Live Updates वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध एक अनोखे प्रकार का होता है। इनका पंचम स्थान मीन से संबंधित है। इसीलिए इस राशि के लोग अक्सर भ्रम के शिकार रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी शक्ति प्रेम ही होती है। ये प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं।… Live UpdatesIndia vs Ireland Live Score: भारत और आयरलैंड के बीच एक मैच हुआ है और भारत जीता है। India vs Ireland Live Score: इंग्लैंड से पिछले मैच में मिली हार से भारतीय टीम निराश होगी और महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने की दौड़ में बने रहने के लिए उसकी कोशिश वापसी करके सोमवार को यहां कमजोर आयरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने की होगी। शनिवार को भारतीय टीम को इंग्लैंड से 11 रन से हार मिली जो उसकी टूर्नामेंट में पहली हार थी। भारत तीन मैचों में चार अंक से इंग्लैंड (तीन मैचों में छह अंक) के बाद दूसरे स्थान पर है। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिये क्वालीफाई कर लिया है। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम को अब सोमवार को अपने अंतिम ग्रुप मैच में आयरलैंड के खिलाफ सिर्फ एक जीत की नहीं बल्कि बड़ी जीत की जरूरत होगी ताकि वह ग्रुप दो से सेमीफाइनल के बचा दूसरा स्थान हासिल कर सके। भारतीय टीम का मौजूदा रन रेट + 0.205 का है, जिसमें उन्हें सुधार करना होगा। पाकिस्तान को शुरूआती मैच में भारत से हार मिली थी, उनके दो मैचों में दो अंक हैं और अगर वे अपने अंतिम दो मैचों में जीत हासिल कर सकते हैं तो उनके पास भी अंतिम चार में जगह बनाने का मौका हो सकता है। लेकिन उनके भी छह अंक होने चाहिए। पाकिस्तान रविवार की रात को वेस्टइंडीज से भिड़ेगा, उसका भारत से बेहतर रन रेट (+1.542) है, हालांकि उन्हें अभी इंग्लैंड से भिड़ना है जिसका रन रेट +1.776 का है। वहीं आयरलैंड सभी तीन मैच हारकर पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। आयरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने के लिये भारतीय बल्लेबाजों को आक्रामक खेल दिखाना होगा विशेषकर कप्तान हरमनप्रीत कौर और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को, क्योंकि दोनों ही अभी तक कोई महत्वपूर्ण पारी नहीं खेल सकी हैं। हरमनप्रीत ने तीन मैचों में अभी तक 16, 33 और 4 रन बनाये हैं जो उनके स्तर से काफी कम है जबकि शेफाली ने 33, 28 और 8 रन की पारियां खेली हैं। युवा ऋचा घोष भारत के लिये सबसे निरंतर बल्लेबाज रही हैं जिन्होंने 31, 44 और नाबाद 47 रन बनाये हैं। वह आयरलैंड के खिलाफ इसी लय को जारी रखना चाहेंगी। चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 53 रन की मैच विजयी पारी खेलने वाली जेमिमा रोड्रिग्स ने अगले दो मैचों में एक और 13 रन बनाये और वह अन्य टीमों की तुलना में आयरलैंड के कमजोर आकमक के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगी। उप कप्तान स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, ये भी भारत के लिये अच्छा है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (15 रन देकर पांच विकेट) करने वाली मध्यम गति की गेंदबाज रेणुका सिंह आयरलैंड के खिलाफ और बेहतर करना चाहेंगी जबकि अनुभवी दीप्ति शर्मा अभी तक भारत की सबसे निरंतर गेंदबाज रही हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ अभी तक तीन मैचों में कोई विकेट नहीं ले सकी हैं, उनसे तथा पूजा वस्त्राकर और राधा यादव से भारतीय टीम अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। आयरलैंड के लिये शीर्ष क्रम की बल्लेबाज ओर्ला प्रेंडरगास्ट तीन मैचों में 109 रन बनाकर अच्छी फॉर्म में हैं जबकि गैबी लुईस ने भी तीन मैचों में 84 रन बनाये हैं। और पढ़ें

धनु Go to Live Updates धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश… Live UpdatesIndia vs Ireland Live Score: भारत और आयरलैंड के बीच एक मैच हुआ है और भारत जीता है। India vs Ireland Live Score: इंग्लैंड से पिछले मैच में मिली हार से भारतीय टीम निराश होगी और महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने की दौड़ में बने रहने के लिए उसकी कोशिश वापसी करके सोमवार को यहां कमजोर आयरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने की होगी। शनिवार को भारतीय टीम को इंग्लैंड से 11 रन से हार मिली जो उसकी टूर्नामेंट में पहली हार थी। भारत तीन मैचों में चार अंक से इंग्लैंड (तीन मैचों में छह अंक) के बाद दूसरे स्थान पर है। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिये क्वालीफाई कर लिया है। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम को अब सोमवार को अपने अंतिम ग्रुप मैच में आयरलैंड के खिलाफ सिर्फ एक जीत की नहीं बल्कि बड़ी जीत की जरूरत होगी ताकि वह ग्रुप दो से सेमीफाइनल के बचा दूसरा स्थान हासिल कर सके। भारतीय टीम का मौजूदा रन रेट + 0.205 का है, जिसमें उन्हें सुधार करना होगा। पाकिस्तान को शुरूआती मैच में भारत से हार मिली थी, उनके दो मैचों में दो अंक हैं और अगर वे अपने अंतिम दो मैचों में जीत हासिल कर सकते हैं तो उनके पास भी अंतिम चार में जगह बनाने का मौका हो सकता है। लेकिन उनके भी छह अंक होने चाहिए। पाकिस्तान रविवार की रात को वेस्टइंडीज से भिड़ेगा, उसका भारत से बेहतर रन रेट (+1.542) है, हालांकि उन्हें अभी इंग्लैंड से भिड़ना है जिसका रन रेट +1.776 का है। वहीं आयरलैंड सभी तीन मैच हारकर पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। आयरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने के लिये भारतीय बल्लेबाजों को आक्रामक खेल दिखाना होगा विशेषकर कप्तान हरमनप्रीत कौर और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को, क्योंकि दोनों ही अभी तक कोई महत्वपूर्ण पारी नहीं खेल सकी हैं। हरमनप्रीत ने तीन मैचों में अभी तक 16, 33 और 4 रन बनाये हैं जो उनके स्तर से काफी कम है जबकि शेफाली ने 33, 28 और 8 रन की पारियां खेली हैं। युवा ऋचा घोष भारत के लिये सबसे निरंतर बल्लेबाज रही हैं जिन्होंने 31, 44 और नाबाद 47 रन बनाये हैं। वह आयरलैंड के खिलाफ इसी लय को जारी रखना चाहेंगी। चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 53 रन की मैच विजयी पारी खेलने वाली जेमिमा रोड्रिग्स ने अगले दो मैचों में एक और 13 रन बनाये और वह अन्य टीमों की तुलना में आयरलैंड के कमजोर आकमक के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगी। उप कप्तान स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, ये भी भारत के लिये अच्छा है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (15 रन देकर पांच विकेट) करने वाली मध्यम गति की गेंदबाज रेणुका सिंह आयरलैंड के खिलाफ और बेहतर करना चाहेंगी जबकि अनुभवी दीप्ति शर्मा अभी तक भारत की सबसे निरंतर गेंदबाज रही हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ अभी तक तीन मैचों में कोई विकेट नहीं ले सकी हैं, उनसे तथा पूजा वस्त्राकर और राधा यादव से भारतीय टीम अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। आयरलैंड के लिये शीर्ष क्रम की बल्लेबाज ओर्ला प्रेंडरगास्ट तीन मैचों में 109 रन बनाकर अच्छी फॉर्म में हैं जबकि गैबी लुईस ने भी तीन मैचों में 84 रन बनाये हैं। और पढ़ें

मकर Go to Live Updates मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात… Live UpdatesIndia vs Ireland Live Score: भारत और आयरलैंड के बीच एक मैच हुआ है और भारत जीता है। India vs Ireland Live Score: इंग्लैंड से पिछले मैच में मिली हार से भारतीय टीम निराश होगी और महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने की दौड़ में बने रहने के लिए उसकी कोशिश वापसी करके सोमवार को यहां कमजोर आयरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने की होगी। शनिवार को भारतीय टीम को इंग्लैंड से 11 रन से हार मिली जो उसकी टूर्नामेंट में पहली हार थी। भारत तीन मैचों में चार अंक से इंग्लैंड (तीन मैचों में छह अंक) के बाद दूसरे स्थान पर है। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिये क्वालीफाई कर लिया है। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम को अब सोमवार को अपने अंतिम ग्रुप मैच में आयरलैंड के खिलाफ सिर्फ एक जीत की नहीं बल्कि बड़ी जीत की जरूरत होगी ताकि वह ग्रुप दो से सेमीफाइनल के बचा दूसरा स्थान हासिल कर सके। भारतीय टीम का मौजूदा रन रेट + 0.205 का है, जिसमें उन्हें सुधार करना होगा। पाकिस्तान को शुरूआती मैच में भारत से हार मिली थी, उनके दो मैचों में दो अंक हैं और अगर वे अपने अंतिम दो मैचों में जीत हासिल कर सकते हैं तो उनके पास भी अंतिम चार में जगह बनाने का मौका हो सकता है। लेकिन उनके भी छह अंक होने चाहिए। पाकिस्तान रविवार की रात को वेस्टइंडीज से भिड़ेगा, उसका भारत से बेहतर रन रेट (+1.542) है, हालांकि उन्हें अभी इंग्लैंड से भिड़ना है जिसका रन रेट +1.776 का है। वहीं आयरलैंड सभी तीन मैच हारकर पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। आयरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने के लिये भारतीय बल्लेबाजों को आक्रामक खेल दिखाना होगा विशेषकर कप्तान हरमनप्रीत कौर और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को, क्योंकि दोनों ही अभी तक कोई महत्वपूर्ण पारी नहीं खेल सकी हैं। हरमनप्रीत ने तीन मैचों में अभी तक 16, 33 और 4 रन बनाये हैं जो उनके स्तर से काफी कम है जबकि शेफाली ने 33, 28 और 8 रन की पारियां खेली हैं। युवा ऋचा घोष भारत के लिये सबसे निरंतर बल्लेबाज रही हैं जिन्होंने 31, 44 और नाबाद 47 रन बनाये हैं। वह आयरलैंड के खिलाफ इसी लय को जारी रखना चाहेंगी। चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 53 रन की मैच विजयी पारी खेलने वाली जेमिमा रोड्रिग्स ने अगले दो मैचों में एक और 13 रन बनाये और वह अन्य टीमों की तुलना में आयरलैंड के कमजोर आकमक के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगी। उप कप्तान स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, ये भी भारत के लिये अच्छा है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (15 रन देकर पांच विकेट) करने वाली मध्यम गति की गेंदबाज रेणुका सिंह आयरलैंड के खिलाफ और बेहतर करना चाहेंगी जबकि अनुभवी दीप्ति शर्मा अभी तक भारत की सबसे निरंतर गेंदबाज रही हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ अभी तक तीन मैचों में कोई विकेट नहीं ले सकी हैं, उनसे तथा पूजा वस्त्राकर और राधा यादव से भारतीय टीम अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। आयरलैंड के लिये शीर्ष क्रम की बल्लेबाज ओर्ला प्रेंडरगास्ट तीन मैचों में 109 रन बनाकर अच्छी फॉर्म में हैं जबकि गैबी लुईस ने भी तीन मैचों में 84 रन बनाये हैं। और पढ़ें

कुंभ Go to Live Updates कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक… Live UpdatesIndia vs Ireland Live Score: भारत और आयरलैंड के बीच एक मैच हुआ है और भारत जीता है। India vs Ireland Live Score: इंग्लैंड से पिछले मैच में मिली हार से भारतीय टीम निराश होगी और महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने की दौड़ में बने रहने के लिए उसकी कोशिश वापसी करके सोमवार को यहां कमजोर आयरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने की होगी। शनिवार को भारतीय टीम को इंग्लैंड से 11 रन से हार मिली जो उसकी टूर्नामेंट में पहली हार थी। भारत तीन मैचों में चार अंक से इंग्लैंड (तीन मैचों में छह अंक) के बाद दूसरे स्थान पर है। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिये क्वालीफाई कर लिया है। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम को अब सोमवार को अपने अंतिम ग्रुप मैच में आयरलैंड के खिलाफ सिर्फ एक जीत की नहीं बल्कि बड़ी जीत की जरूरत होगी ताकि वह ग्रुप दो से सेमीफाइनल के बचा दूसरा स्थान हासिल कर सके। भारतीय टीम का मौजूदा रन रेट + 0.205 का है, जिसमें उन्हें सुधार करना होगा। पाकिस्तान को शुरूआती मैच में भारत से हार मिली थी, उनके दो मैचों में दो अंक हैं और अगर वे अपने अंतिम दो मैचों में जीत हासिल कर सकते हैं तो उनके पास भी अंतिम चार में जगह बनाने का मौका हो सकता है। लेकिन उनके भी छह अंक होने चाहिए। पाकिस्तान रविवार की रात को वेस्टइंडीज से भिड़ेगा, उसका भारत से बेहतर रन रेट (+1.542) है, हालांकि उन्हें अभी इंग्लैंड से भिड़ना है जिसका रन रेट +1.776 का है। वहीं आयरलैंड सभी तीन मैच हारकर पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। आयरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने के लिये भारतीय बल्लेबाजों को आक्रामक खेल दिखाना होगा विशेषकर कप्तान हरमनप्रीत कौर और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को, क्योंकि दोनों ही अभी तक कोई महत्वपूर्ण पारी नहीं खेल सकी हैं। हरमनप्रीत ने तीन मैचों में अभी तक 16, 33 और 4 रन बनाये हैं जो उनके स्तर से काफी कम है जबकि शेफाली ने 33, 28 और 8 रन की पारियां खेली हैं। युवा ऋचा घोष भारत के लिये सबसे निरंतर बल्लेबाज रही हैं जिन्होंने 31, 44 और नाबाद 47 रन बनाये हैं। वह आयरलैंड के खिलाफ इसी लय को जारी रखना चाहेंगी। चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 53 रन की मैच विजयी पारी खेलने वाली जेमिमा रोड्रिग्स ने अगले दो मैचों में एक और 13 रन बनाये और वह अन्य टीमों की तुलना में आयरलैंड के कमजोर आकमक के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगी। उप कप्तान स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, ये भी भारत के लिये अच्छा है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (15 रन देकर पांच विकेट) करने वाली मध्यम गति की गेंदबाज रेणुका सिंह आयरलैंड के खिलाफ और बेहतर करना चाहेंगी जबकि अनुभवी दीप्ति शर्मा अभी तक भारत की सबसे निरंतर गेंदबाज रही हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ अभी तक तीन मैचों में कोई विकेट नहीं ले सकी हैं, उनसे तथा पूजा वस्त्राकर और राधा यादव से भारतीय टीम अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। आयरलैंड के लिये शीर्ष क्रम की बल्लेबाज ओर्ला प्रेंडरगास्ट तीन मैचों में 109 रन बनाकर अच्छी फॉर्म में हैं जबकि गैबी लुईस ने भी तीन मैचों में 84 रन बनाये हैं। और पढ़ें