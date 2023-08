Ind vs Ire: अर्शदीप सिंह ने तोड़ दिया बुमराह का यह रिकॉर्ड तो बुमराह ने आर अश्विन को पीछे छोड़ इस कीर्तिमान को किया अपने नाम

बुमराह ने इस मैच में 2 विकेट लिए और भारत की तरफ से अब वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट लेने के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गए।

खेल डेस्‍क Edited by sanjay savern Written by

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (सोर्स-एपी फोटो)

जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने आयरलैंड को तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले दो मैचों में हराकर इस सीरीज पर अपना कब्जा कर लिया। इस मैच में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा और टीम को नतीजा जीत के रूप में मिला। इस मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने एक विकेट लिए और बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए तो वहीं बुमराह ने दो विकेट लिए और भारत की तरफ से टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। अर्शदीप सिंह ने तोड़ा बुमराह का रिकॉर्ड भारत की तरफ से टी20 प्रारूप में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में अब अर्शदीप सिंह पहले नंबर पर आ गए हैं और उन्होंने बुमराह का रिकॉर्ड तोड़कर उन्हें दूसरे नंबर पर धकेल दिया। बुमराह ने 41 पारियों में यह कमाल किया था जबकि अर्शदीप सिंह ने यह कमाल सिर्फ 31 पारियों में ही कर दिखाया। आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 29 रन देकर एक विकेट लिया। सबसे तेज 50 T20I विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज 33 पारी – अर्शदीप सिंह

41 पारी- जसप्रीत बुमराह

50 पारी- भुवनेश्वर कुमार

57 पारी – हार्दिक पांड्या बुमराह ने हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ा इस मैच में बुमराह ने 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट लिए और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके विकेट की संख्या 74 हो गई। बुमराह अब भारत की तरफ से क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गए और हार्दिक पांड्या अब चौथे नंबर पर खिसक गए। हार्दिक पांड्या ने इस प्रारूप में अब तक कुल 73 विकेट लिए हैं। भारत की तरफ से इस प्रारूप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज युजवेंद्र चहल हैं जिन्होंने 96 विकेट लिए हैं जबकि भुवनेश्वर कुमार ने कुल 90 विकेट लिए हैं। Also Read IND vs IRE: ऋतुराज गायकवाड़ ने आयरलैंड की धरती पर लगाया T20I का पहला अर्धशतक, खेली करियर की बेस्ट पारी

Follow us on



instagram

telegram