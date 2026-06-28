आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में भारत के लिए प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे ने डेब्यू किया। इसके साथ ही 513 दिनों का सिलसिला थम गया। इससे पहले जनवरी 2025 में भारत की टी20 टीम में किसी खिलाड़ी का डेब्यू हुआ था। वह खिलाड़ी हर्षित राणा थे। दोनों खिलाड़ियों के डेब्यू के बीच यह सबसे ज्यादा दिनों का अंतर है।

इससे पहले यह अंतर 451 दिनों का था। 25 दिसंबर 2012 को भुवनेश्वर कुमार के डेब्यू के बाद मोहम्मद शमी ने 21 मार्च 2014 को डेब्यू किया था। इससे पहले जनवरी 2025 में भारत की टी20 टीम में किसी खिलाड़ी का डेब्यू हुआ था। वह खिलाड़ी हर्षित राणा थे। दोनों खिलाड़ियों के डेब्यू के बीच यह सबसे ज्यादा दिनों का अंतर है। इससे पहले यह अंतर 451 दिनों का था। 25 दिसंबर 2012 को भुवनेश्वर कुमार के डेब्यू के बाद मोहम्मद शमी ने 21 मार्च 2014 को डेब्यू किया था।

खिलाड़ियों को मौका देने के मामले में दूसरे पर भारत

भारत की टी20 टीम में भुवनेश्वर कुमार 45वें और मोहम्मद शमी 46वें खिलाड़ी थे। भारत की टी20 टीम में सूर्यांश शेडगे 120वें और प्रिंस यादव 121 वें खिलाड़ी बने। यानी भारत के लिए टी20 में 121 खिलाड़ी खेल चुके हैं। इससे ज्यादा खिलाड़ी केवल पाकिस्तान के लिए खेले हैं। अंतरराष्ट्रीय टी20 में 125 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है।

वाशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा बाहर

आयरलैंड से पहला टी20 हारने के बाद भारत ने दूसरे टी20 में प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किए। भारत ने सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव को वाशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा की जगह मौका दिया। पहले टी20 में हार के बाद वाशिंगटन और प्रसिद्ध को मौका देने पर भारतीय टीम मैनेजमेंट की काफी आलोचना हुई थी। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर किया गया। भारत ने टॉस जीतकर फिर गेंदबाजी का फैसला किया।

वैभव सूर्यवंशी का बढ़ा इंतजार

वैभव सूर्यवंशी को अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का इंतजार करना होगा। आयरलैंड से वह खाली हाथ लौटेंगे और आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में भी उन्हें मौका नहीं मिला। बल्कि वैभव से पहले सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव को डेब्यू कैप मिली है। पूरी खबर पढ़ें।