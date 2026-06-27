श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत की टी20 टीम पहले ही मैच में उलटफेर का शिकार हो गई। 2 मैचों की सीरीज में शुक्रवार (26 जून) को आयरलैंड ने उसे 34 रनों से हराकर इतिहास रचा। इस हार के साथ भारतीय टीम का 19 महीने यानी जनवरी 2024 से चला आ रहा अजेय रथ रुक गया। इस दौरान भारतीय टीम 2 टी20 वर्ल्ड कप समेत लगातार 9 सीरीज जीती।

आयरलैंड के खलाफ 0-1 से पिछड़ने के बाद बेलफास्ट से और भी बुरी खबर आ रही है। रविवार (27 जून) को सीरीज के दूसरे और आखिरी मैच पर बारिश का साया है। टॉस के समय से अगले दो घंटे तक काफी बारिश की संभावना है। ब्रिटेन के मौसम विभाग के अनुसार भारतीय समयानुसार शाम 5.30 बजे टॉस के समय 70 फीसदी बारिश की संभावना है। इससे एक घंटे पहले 50 प्रतिशत बारिश की संभावना है। टॉस समय से एक घंटे बाद 60 प्रतिशत बारिश की संभावना है।

रात 8.30 बजे के बाद बारिश की संभावना काफी कम

बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में मैदान सुखाने की व्यवस्था अच्छी है, लेकिन लगातार बारिश होने पर मैच शायद ही हो पाए। हो सकता है मैच कम ओवरों का हो जाए क्योंकि रात 8.30 बजे के बाद बारिश की संभावना काफी कम है। इसके लिए जरूरी है कि देर शाम को मैच कराने के लिए स्टेडियम में प्रबंध हो। मैच अगर बारिश से धुल जाता है तो आयरलैंड पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ कोई सीरीज जीतेगा।

मौसम रिपोर्ट · Met Office UK IND vs IRE 2nd T20I — बेलफास्ट मौसम अपडेट रविवार, 28 जून 2026 · Stormont, Belfast INDIA VS IRELAND घंटेवार मौसम मैच पर असर वर्षा की संभावना — 6am से 5pm (Belfast local) 6am 10:30 AM <5% 7am 11:30 AM 10% 8am 12:30 PM <5% 9am 1:30 PM 20% 10am 2:30 PM 20% 11am 3:30 PM 40% 12pm 4:30 PM 50% 1pm 5:30 PM 70% टॉस 2pm 6:30 PM 60% MATCH 3pm 7:30 PM 40% 4pm 8:30 PM 20% 5pm 9:30 PM 20% कम खतरा (<40%) कम खतरा (<40%) मध्यम (40–59%) मध्यम (40–59%) अधिक खतरा (60%+) अधिक खतरा (60%+) संभावित मैच विंडो संभावित मैच विंडो मैच पर बारिश का गंभीर खतरा टॉस का समय दोपहर 1 बजे BST (भारत में शाम 5:30 बजे IST) है — ठीक उसी समय बारिश की संभावना 70% है। 2pm BST (6:30 PM IST) तक भी 60% खतरा बना रहेगा। Met Office UK के अनुसार आसमान बादलों से ढका रहेगा। घंटेवार जोखिम — मैच विंडो BST IST बारिश % जोखिम 11am 3:30 PM 40% मध्यम 12pm 4:30 PM 50% मध्यम-उच्च 1pm 5:30 PM 70% उच्च — टॉस 2pm 6:30 PM 60% उच्च 3pm 7:30 PM 40% मध्यम 4–5pm 8:30–9:30 PM 20% कम मैच बाधित होने की संभावना दोपहर 1 बजे 70% वर्षा — मैच रुकने या DLS नियम लागू होने की आशंका। Stormont में जल निकासी अच्छी है लेकिन भारी बारिश में खेल संभव नहीं। शाम को राहत संभव 4pm–5pm तक बारिश घटकर 20% — शाम को खेल के लिए बेहतर परिस्थितियां बन सकती हैं। स्रोत: Met Office UK · 28 जून 2026 · Belfast (Stormont) Jansatta InfoGenIE

आयरलैंड से भारत की हार की वजहें

श्रेयस अय्यर की अगुआई में भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही। अय्यर का बल्ला तो नहीं ही चला कप्तानी में भी उन्होंने कुछ साधारण फैसले लिए। आयरलैंड ने 2 मैचों की सीरीज मे 1-0 की बढ़त बना ली। पूरी खबर पढ़ें।