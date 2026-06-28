भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज अर्शदीप सिंह का फॉर्म पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय है। आईपीएल 2026 में भी उनके लिए खास नहीं था। आयरलैंड दौरे पर उन्होंने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है लेकिन दूसरे मैच में उनका पहला ओवर महंगा साबित हुआ। आयरलैंड के ओपनर रॉस एडेयर ने उनके ऊपर ओवर में लगातार दो छक्के भी जड़े। इसी के साथ अर्शदीप के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हुआ।
अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल मैच की पारी के पहले ओवर में दो छक्के खाने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। उनसे पहले दो भारतीय गेंदबाज इस लिस्ट में थे। अब अर्शदीप तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं। इस लिस्ट में रविचंद्रन अश्विन और शार्दुल ठाकुर मौजूद हैं।
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T20I मैच की पारी के पहले ओवर में दो छक्के खाने वाले भारतीय गेंदबाज
- रविचंद्रन अश्विन: बनाम न्यूजीलैंड, नागपुर 2016
- शार्दुल ठाकुर: बनाम न्यूजीलैंड, ऑकलैंड 2020
- अर्शदीप सिंह: बनाम आयरलैंड, बेलफास्ट 2026*
हैरी टेक्टर का 100वां टी20 इंटरनेशनल मैच
आयरलैंड के स्टार बल्लेबाज हैरी टेक्टर का यह 100वां टी20 इंटरनेशनल मैच है। महज 26 साल की उम्र में उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। अपनी इस स्पेशल सेंचुरी को पूरी किया उन्होंने 26 साल 204 दिन की उम्र में। अब वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में 100 मैच खेलने वाले तीसरे खिलाड़ी (फुल मेंबर देश) बन गए हैं। इस लिस्ट में टॉप 2 पर दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं।
T20I में 100वां मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी (फुल मेंबर देश)
- 25साल 239 दिन : शादाब खान
- 25साल 310 दिन : शाहीन अफरीदी
- 26साल 204 दिन : हैरी टेक्टर *
IND vs IRE: वैभव के लिए बढ़ा इंतजार, सूर्यवंशी से पहले 2 खिलाड़ियों का डेब्यू
वैभव सूर्यवंशी को अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का इंतजार करना होगा। आयरलैंड से वह खाली हाथ लौटेंगे और आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में भी उन्हें मौका नहीं मिला। बल्कि वैभव से पहले सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव को डेब्यू कैप मिली है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर