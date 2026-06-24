भारतीय टीम 26 जून को आयरलैंड दौरे पर दो मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बेलफास्ट में खेलेगी। इस मैच से पहले वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। क्रिकेट एक्सपर्ट भी इस पर अपनी-अपनी अलग राय शेयर कर रहे हैं। इसी को लेकर दिग्गज कमेंटेटर हर्षा भोगले ने आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में भारत की शुरुआती प्लेइंग 11 पर अपनी राय दी है और वैभव को थोड़ा इंतजार करवाने के लिए कहा है।

हर्षा भोगले ने अपने यूट्यूब चैनल पर भारत की आयरलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम का विश्लेषण किया है। उन्होंने अपनी टीम में बतौर ओपनर विश्व विजेता ओपनिंग जोड़ी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को ही चुना है। उन्होंने कहा है कि अभी आपको अपने वर्ल्ड चैंपियन ओपनर्स के साथ ही जाना चाहिए, वरना यह उनके साथ गलत होगा, अगर वैभव को उनको हटाकर मौका दिया गया।

हर्षा भोगले के अनुसार, वैभव सूर्यवंशी को थोड़ा इंतजार करवाना चाहिए, और जब इनमें से (संजू और अभिषेक में) कोई जब खराब प्रदर्शन जारी रखे तब वैभव को मौका दिया जाना चाहिए। इस लिहाज से उन्होंने बताया है कि टीम इंडिया को पहले टी20 मुकाबले के लिए आयरलैंड के खिलाफ किस प्लेइंग 11 से जाना चाहिए। उन्होंने साथ ही प्रिंस यादव को भी पेस बैट्री का अच्छा सपोर्ट सिस्टम बताया लेकिन वह अंतिम 11 में नहीं हैं।

हर्षा की टीम में 6 बाएं हाथ के बल्लेबाज

हर्षा भोगले की अंतिम 11 में बतौर पेसर हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह को मौका मिला है। स्पिन की जिम्मेदारी वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को उन्होंने दी। साथ ही चौथे पेसर के रूप में शिवम दुबे का नाम टीम में पहले से ही मौजूद है। इस लिहाज से टीम का बैटिंग लाइन अप काफी डीप है और कई लेफ्ट हैंडर्स भी इसमें हैं। अभिषेक, इशान, शिवम दुबे, अक्षर, वाशिंगटन, अर्शदीप सिंह समेत इस टीम में 6 बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं।

हर्षा भोगले द्वारा आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 के लिए बताई गई संभावित प्लेइंग 11:-

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुदर, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह।

आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम का स्क्वाड

अभिषेक-संजू ओपनर, वैभव को नहीं मिली जगह; इंग्लैंड T20 के लिए दिग्गज ने बताई भारत की संभावित प्लेइंग 11

भारतीय टीम 26-28 जून को आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 के बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करेगी। इस सीरीज के लिए भारतीय दिग्गज ने टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 बताई है जिसमें वैभव सूर्यवंशी को जगह नहीं मिली है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर