IND vs IRE Playing 11: टीम इंडिया के लिए होंगे कितने डेब्यू? ऐसी हो सकती है भारत और आयरलैंड की प्लेइंग XI

India vs Ireland 1st T20I Playing 11: भारत और आयरलैंड के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज में कप्तानी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं।

भारत बनाम आयरलैंड पहला टी20 मैच प्लेइंग 11

Follow us on



instagram

telegram