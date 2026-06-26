भारत के खिलाफ बेलफास्ट में शानदार डेब्यू करते हुए आयरलैंड के तेज जय मूंद्रा ने करियर की पहली ही गेंद पर विकेट झटका। उन्होंने भारतीय ओपनर संजू सैमसन को बोल्ड कर दिया। मूल रूप से राजस्थान के जयपुर के रहने वाले जय मूंद्र को बेलफास्ट में गेंदबाजी करने का मौका दूसरे ओवर में मिला।
जय मूंद्रा जब गेंदबाजी करने आए तब मैथ्यू हम्फ्रीज ने पहले ओवर में 16 रन दे दिए थे। इसके बाद सैमसन को उन्होंने बोल्ड करके करियर की शुरुआत की। हम्फ्रीज के बाद मूंद्रा आयरलैंड के लिए डेब्यू मैच में पहली गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज बने।
जय मूंद्रा दिग्गजों के क्लब में शामिल
जय मूंद्रा टी20 इंटरनेशनल में पहली गेंद पर विकेट लेने वाले 30वें खिलाड़ी बने। सबसे पहले यह कारनामा ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी माइकल कैस्पोविच ने किया था। उन्होंने न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग को आउट किया था। लिस्ट में भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर, प्रज्ञान ओझा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। नीचे पूरी लिस्ट देख सकते हैं।
|Bowler
|Batsman
|Match
|City
|Season
|*MS Kasprowicz
|SP Fleming
|Australia v New Zealand
|Auckland
|2004/05
|A Nel
|NJ Astle
|South Africa v New Zealand
|Auckland
|2005/06
|AB Agarkar
|HH Gibbs
|India v South Africa
|Johannesburg
|2006/07
|AC Thomas
|Imran Nazir
|South Africa v Pakistan
|Johannesburg
|2006/07
|SW Tait
|JM How
|Australia v New Zealand
|Perth
|2007/08
|RK Kleinveldt
|Junaid Siddique
|South Africa v Bangladesh
|Johannesburg
|2008/09
|B Geeves
|HH Gibbs
|South Africa v Australia
|Johannesburg
|2008/09
|PP Ojha
|Shakib Al Hasan
|India v Bangladesh
|Trent Bridge
|2009
|JL Denly
|GC Smith
|England v South Africa
|Centurion
|2009/10
|**V Kohli
|KP Pietersen
|India v England
|Manchester
|2011
|Nadeem Ahmed
|SP Khakurol
|Hong Kong v Nepal
|Chittagong
|2013/14
|P Khadka
|Irfan Ahmed
|Nepal v Hong Kong
|Chittagong
|2013/14
|***WT Gavera
|NJ O’Brien
|Papua New Guinea v Ireland
|Belfast
|2015
|AJ Lalcheta
|Nizakat Khan
|Oman v Hong Kong
|Abu Dhabi
|2015/16
|Aamer Yamin
|JJ Roy
|Pakistan v England
|Sharjah
|2015/16
|*LH Ferguson
|Sabbir Rahman
|New Zealand v Bangladesh
|Napier
|2016/17
|PADR Sandakan
|M Mosehle
|Sri Lanka v South Africa
|Johannesburg
|2016/17
|Taijul Islam
|BRM Taylor
|Bangladesh v Zimbabwe
|Dhaka
|2019
|L Gregory
|C de Grandhomme
|England v New Zealand
|Wellington
|2019
|Khizar Hayat
|KD Shah
|Malaysia v Hong Kong
|Kuala Lumpur
|2019/20
|Dieter Klein
|Awais Ahmed
|Germany v Spain
|Almeria
|2019/20
|CE McConchie
|Mohammad Naim
|New Zealand v Bangladesh
|Mirpur
|2021
|KA Maharaj
|PBB Rajapaksa
|South Africa v Sri Lanka
|Colombo
|2021
|Ihsanullah
|Ibrahim Zadran
|Afghanistan v Pakistan
|Sharjah
|2023
|MJ Humphreys
|Rishad Hossain
|Ireland v Bangladesh
|Chittagong
|2023
|Kamal Riaz
|Arstan Amjad
|Cyprus v Estonia
|Episkopi
|2024
|Ben Fletcher
|Lokesh Bam
|Netherlands v Nepal
|Glasgow
|2025
|Shor Malla
|Phil Salt
|Nepal v England
|Wankhede
|2025/26
|Jayden Lennox
|Saif Hassan
|New Zealand v Bangladesh
|Mirpur
|2026
|Jai MoondraNEW
|Sanju Samson (5)
|Ireland v India, 1st T20I
|Belfast (Stormont)
|2026
वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका न देने पर क्या बोले श्रेयस अय्यर
आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका नहीं मिला। कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि सही समय पर वैभव डेब्यू करेंगे। भारतीय टीम मार्च में लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद पहली बार क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में मैदान पर उतरी। पूरी खबर पढ़ें।