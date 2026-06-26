भारत के खिलाफ बेलफास्ट में शानदार डेब्यू करते हुए आयरलैंड के तेज जय मूंद्रा ने करियर की पहली ही गेंद पर विकेट झटका। उन्होंने भारतीय ओपनर संजू सैमसन को बोल्ड कर दिया। मूल रूप से राजस्थान के जयपुर के रहने वाले जय मूंद्र को बेलफास्ट में गेंदबाजी करने का मौका दूसरे ओवर में मिला।

जय मूंद्रा जब गेंदबाजी करने आए तब मैथ्यू हम्फ्रीज ने पहले ओवर में 16 रन दे दिए थे। इसके बाद सैमसन को उन्होंने बोल्ड करके करियर की शुरुआत की। हम्फ्रीज के बाद मूंद्रा आयरलैंड के लिए डेब्यू मैच में पहली गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज बने।

जय मूंद्रा दिग्गजों के क्लब में शामिल

जय मूंद्रा टी20 इंटरनेशनल में पहली गेंद पर विकेट लेने वाले 30वें खिलाड़ी बने। सबसे पहले यह कारनामा ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी माइकल कैस्पोविच ने किया था। उन्होंने न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग को आउट किया था। लिस्ट में भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर, प्रज्ञान ओझा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। नीचे पूरी लिस्ट देख सकते हैं।

पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय · ऐतिहासिक रिकॉर्ड
Wicket With First Ball in Career — T20Is
वे गेंदबाज जिन्होंने टी20 करियर की पहली ही गेंद पर विकेट लिया
Bowler Batsman Match City Season
*MS KasprowiczSP FlemingAustralia v New ZealandAuckland2004/05
A NelNJ AstleSouth Africa v New ZealandAuckland2005/06
AB AgarkarHH GibbsIndia v South AfricaJohannesburg2006/07
AC ThomasImran NazirSouth Africa v PakistanJohannesburg2006/07
SW TaitJM HowAustralia v New ZealandPerth2007/08
RK KleinveldtJunaid SiddiqueSouth Africa v BangladeshJohannesburg2008/09
B GeevesHH GibbsSouth Africa v AustraliaJohannesburg2008/09
PP OjhaShakib Al HasanIndia v BangladeshTrent Bridge2009
JL DenlyGC SmithEngland v South AfricaCenturion2009/10
**V KohliKP PietersenIndia v EnglandManchester2011
Nadeem AhmedSP KhakurolHong Kong v NepalChittagong2013/14
P KhadkaIrfan AhmedNepal v Hong KongChittagong2013/14
***WT GaveraNJ O’BrienPapua New Guinea v IrelandBelfast2015
AJ LalchetaNizakat KhanOman v Hong KongAbu Dhabi2015/16
Aamer YaminJJ RoyPakistan v EnglandSharjah2015/16
*LH FergusonSabbir RahmanNew Zealand v BangladeshNapier2016/17
PADR SandakanM MosehleSri Lanka v South AfricaJohannesburg2016/17
Taijul IslamBRM TaylorBangladesh v ZimbabweDhaka2019
L GregoryC de GrandhommeEngland v New ZealandWellington2019
Khizar HayatKD ShahMalaysia v Hong KongKuala Lumpur2019/20
Dieter KleinAwais AhmedGermany v SpainAlmeria2019/20
CE McConchieMohammad NaimNew Zealand v BangladeshMirpur2021
KA MaharajPBB RajapaksaSouth Africa v Sri LankaColombo2021
IhsanullahIbrahim ZadranAfghanistan v PakistanSharjah2023
MJ HumphreysRishad HossainIreland v BangladeshChittagong2023
Kamal RiazArstan AmjadCyprus v EstoniaEpiskopi2024
Ben FletcherLokesh BamNetherlands v NepalGlasgow2025
Shor MallaPhil SaltNepal v EnglandWankhede2025/26
Jayden LennoxSaif HassanNew Zealand v BangladeshMirpur2026
Jai MoondraNEW Sanju Samson (5) Ireland v India, 1st T20I Belfast (Stormont) 2026
स्रोत: ESPNcricinfo ·
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