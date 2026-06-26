आयरलैंड ने शुक्रवार (26 जून) को भारत को हराकर इतिहास रचा। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत को हराने वाली 11वीं टीम बनी। दोनों टीमों के बीच 12 मैच हुए हैं। 9 मैच टी20 और 3 मैच वनडे में हुए हैं। 11 में से 10 मैच गंवाने के बाद उसने जीत दर्ज की। आयरलैंड से हारने वाला भारत आईसीसी का 8वीं फुल मेंबर टीम बनी। वह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका को ही नहीं हरा पाया है।

श्रेयस अय्यर का भारत के टी20 कप्तान के तौर पर पहला मैच था। हार के साथ वह विराट कोहली, ऋषभ पंत और शुभमन गिल के क्लब में शामिल हो गए। तीनों खिलाड़ियों ने भारत की टी20 टीम की पहली बार कप्तानी की थी तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

टी20 में पहला मैच गंवाने वाले भारतीय कप्तान

विराट कोहली बनाम इंग्लैंड कानपुर 2017।

ऋषभ पंत बनाम दक्षिण अफ्रीका दिल्ली 2022।

शुभमन गिल बनाम जिम्बाब्वे हरारे 2024।

श्रेयस अय्यर बनाम आयरलैंड बेलफास्ट 2026।

टी20 वर्ल्ड कप के बाद हार से शुरुआत

टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद भारतीय टीम का यह इस फॉर्मेट में पहला मैच था। हार से उसकी शुरुआत हुई। 2024 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी भारतीय टीम की शुरुआत हार से हुई थी। हरारे में भारतीय टीम को जिम्बाब्वे ने हराया था। शुभमन गिल कप्तान थे। भारत ने एक बार टी20 वर्ल्ड कप के बाद हार से अभियान की शुरुआत की है। सूर्यकुमार यादव की जगह भारत को नया कप्तान मिला है। तब रोहित शर्मा ने संन्यास लिया था और कप्तानी बदली थी। हालांकि, जिम्बाब्वे दौरे पर शुभमन कामचलाऊ कप्तान थे।

भारत की हार की 5 वजहें

श्रेयस अय्यर की अगुआई में भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही। अय्यर का बल्ला तो नहीं ही चला कप्तानी में भी उन्होंने कुछ साधारण फैसले लिए। आयरलैंड ने 2 मैचों की सीरीज मे 1-0 की बढ़त बना ली। पूरी खबर पढ़ें।