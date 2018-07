India vs England 2nd ODI Live Cricket Score, Ind vs Eng Live Score: भारत ने सीरीज में 1-0 से लीड बना रखी है।

लाइव क्रिकेट स्कोर, India vs England 2nd ODI Live Cricket Score Streaming Online, Ind vs Eng Live Cricket Score Streaming, Sony Liv Live Cricket TV, Sony Ten 3 HD Live TV, Sony Six HD TV, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड लाइव क्रिकेट स्कोर स्ट्रीमिंग: भारत-इंग्लैंड के बीच शनिवार (14 जुलाई) को लॉर्ड्स के एतिहासिक मैदान पर दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। भारत पहला वनडे जीतने से पहले टी20 श्रृंखला भी अपने नाम कर चुका है। रविवार को फीफा विश्व कप को ध्यान में रखते हुए यह मैच शनिवार को रखा गया और दो मैचों के बीच में बस एक दिन का अंतर रह गया है। पहला मैच आठ विकेट से हारने के बाद इंग्लैंड के लिए वापसी आसान नहीं होगी।

भारतीय विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी एक दिवसीय में अपने 10000 रन पूरे करने से 33 रन दूर हैं और इस मैच में यह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। वहीं कुलदीप यादव एक दिवसीय में 50 विकेट पूरे करने से पांच विकेट दूर हैं। दोनों टीमें इस मैच में अंतिम एकादश में बिना किसी बदलाव के उतर रही हैं।

India vs England 2nd ODI Live Cricket Streaming, Ind vs Eng Live Score at Sony Liv Live, Sony Six