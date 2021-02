भारत और इंग्लैंड के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। यह डे-नाइट मैच है। मुकाबले के पहले दिन एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। भारतीय कप्तान विराट कोहली से मिलने के लिए एक फैन ग्राउंड में पहुंच गया। वह कोहली को नजदीक जा ही रहा था कि भारतीय कप्तान ने उसे इशारों में दूर रहने के लिए कहा। कोहली का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

उस फैन ने मैदान पर पहुंचकर खिलाड़ियों के साथ-साथ अंपायरों को भी मुश्किल में डाल दिया। दरअसल, कोविड-19 नियमों के कारण खिलाड़ी अभी बायो-बबल में रह रहे हैं। पिच की ओर दौड़ रहे प्रशंसक को देखकर भारतीय कप्तान तेजी से दूर चले गए। कोहली की प्रतिक्रिया को देखते हुए प्रशंसक ने स्टैंड में वापस जाने का फैसला किया। उसे सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया। बाद में उसे दूसरे रास्ते से दूर कर दिया गया, जो रिलायंस एंड स्टैंड के पास था।

Fan breaches security to meet Virat Kohli #INDvsENG pic.twitter.com/qCF7QQn2hj

Fan breached the security. Virat Kohli moves away, fan goes back! pic.twitter.com/6RHj3GuwFu

— Cheeru (@_sobermonk) February 24, 2021