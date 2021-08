भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार को लॉर्ड्स में पांच मैचों की सीरीज का दूसर टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। आज एक बार फिर भारतीय कप्तान विराट कोहली टॉस हार गए। इसी के साथ टॉस हारते ही विराट कोहली टेस्ट में सबसे ज्यादा टॉस हारने वाले भारतीय कप्तान तो बने ही वहीं इंग्लैंड में उन्होंने ये अपना लगातार 8वां टॉस गंवाया है। विराट को इस अनचाहे रिकॉर्ड के बाद सोशल मीडिया पर कई प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

भारतीय कप्तान विराट कोहली और टॉस का अक्सर ही सामंजस्य अच्छा नहीं रहा है। नॉटिंघम में टॉस हारने के बाद विराट कोहली ने लॉर्ड्स में भी टॉस गंवा दिया है। इसी के साथ इंग्लैंड में उन्होंने कप्तान के तौर पर अपना 8वां और लगातार 8वां टॉस गंवाया है। आपको बता दें इससे पहले भारतीय कप्तान ने इंग्लैंड में कप्तान के तौर पर 8 टेस्ट मैच ही खेले हैं। इसका मतलब वे कभी इंग्लैंड में टॉस जीते ही नहीं हैं।

कप्तान विराट कोहली ने इसी के साथ इंग्लैंड की सरजमीं पर सबसे ज्यादा टॉस हारने के मामले में सर डॉन ब्रैडमैन की बराबरी कर ली है। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर 11 टॉस हारने के बाद नंबर एक पर हैं।

Most Toss lossed by Away Captain in England 11- Border

10- Darling

08- Bradman

08- VIRAT KOHLI *

07- Ponting#ENGvIND — STATS collector (@onlyforstats) August 12, 2021



इसके अलावा विराट सबसे ज्यादा टॉस हारने वाले भारतीय टेस्ट कप्तान भी बन गए हैं। विराट कोहली ने भारतीय टेस्ट कप्तान के तौर पर अपना यह 36वां टॉस गंवाया है। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने 34 बार टॉस गंवाया था। वहीं अगर इंग्लैंड के खिलाफ की बात करें तो भारतीय कप्तान इस मैच को जोड़कर कुल 16 बार कप्तानी कर चुके हैं जिसमें से 14 बार वे टॉस हारे हैं।

Toss record of Captains in international cricket since 2004 (min 50 matches) 1. Joe Root 33-21 (61%)

2. Elton Chigumbura 48-32 (60%)

3. Rahul Dravid 56-38 (60%)

47. Michael Clarke 62-77 (45%)

48. Virat Kohli 85-118 (42%)

49. Paul Collingwood 21-34 (38%) — Krishna Kumar (@KrishnaKRM) August 12, 2021



अगर हम विश्व स्तर पर ऐसे कप्तानों के टॉस रिकॉर्ड पर नजर डालें जिन्होंने 2004 के बाद कम से कम 50 मैच खेले हैं, उस सूची में विराट कोहली 48वें नंबर पर हैं। कोहली ने 85 मुकाबलों में टॉस जीता है तो 155 बार वे टॉस हारे भी हैं।

Aise hi nahi panauti bolte hai isko — Naam me kya rakha hai (@Naammek20899116) August 12, 2021

Pretty sure he is gonna take someone else to the toss in next test match. — Hritvik Patel (@hritvikpatel) August 12, 2021

Captaincy kohli ko hi karni chahiye par toss ke liye Rohit ko bhej dena chaiye#ENGvsIND #ViratKohli — imjoyOV (@imjoyOV) August 12, 2021

Should be removed from captain — Hitman (@Hitman65034454) August 12, 2021

भारतीय कप्तान के इस अनचाहे रिकॉर्ड पर सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। कई लोगों ने उन्हें अनलकी (दुर्भाग्यशाली) कहा है तो कई लोगों ने उनको कप्तानी से भी हटाने की बात कहे डाली है।

गौरतलब है कि इसस पहले नॉटिंघम टेस्ट में भी कप्ताना कोहली ने गोल्डेन डक पर आउट होकर अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया था। वे तीसरी बार कप्तान के तौर पर गोल्डेन डक का शिकार हुए और वे भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा बार गोल्डेन डक का शिकार होने वाले कप्तान बन गए। इससे पहले लाला अमरनाथ, कपिल देव और सौरव गांगुली के नाम दो गोल्डेन डक दर्ज थे।