विराट कोहली की अगुआई वाली भारतीय टीम करीब तीन सप्ताह की छुट्टी मनाने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैच की टेस्ट सीरीज के लिए डरहम पहुंच चुकी है। साथ ही उसने आगामी सीरीज के लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दीं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर डरहम में भारत के पहले स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी सेशन का एक वीडियो अपलोड किया।

वीडियो में विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह समेत टीम के अन्य सदस्य मैदान में पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में खिलाड़ियों को जॉगिंग करते, दौड़ते हुए, फुटबॉल खेलते हुए और क्षेत्ररक्षण अभ्यास करते भी देखा गया। वीडियो में एक बहुत ही यादगार पल देखने को भी मिला। भारतीय कप्तान कोहली को किसी बात पर हंसते-हंसते फर्श पर लोटपोट होते देखा गया।

तेज गेंदबाज उमेश यादव भी ट्रेनिंग में पसीना बहाते दिखे। वीडियो में टीम इंडिया के फील्डिंग कोच आरएस श्रीधर के जन्मदिन समारोह के कुछ अंश भी शामिल थे। वीडियो में रविचंद्रन अश्विन को आर श्रीधर के चेहरे पर केक लगाते देखा गया।

भारतीय टीम 20 जुलाई से चेस्टर-ले-स्ट्रीट में काउंटी सिलेक्ट इलेवन के खिलाफ अभ्यास मैच खेलेगी। डरहम में होने वाला अभ्यास मैच उमेश के लिए भी काफी अहम होगा। अभ्यास मैच में बेहतर प्रदर्शन कर वह टेस्ट सीरीज के लिए अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं।

Strength and mobility session for #TeamIndia as we regroup in Durham with preparations underway for the #ENGvIND Test series

P.S. Snippets from @coach_rsridhar‘s birthday celebrations pic.twitter.com/bQX17ZUF1u

— BCCI (@BCCI) July 17, 2021