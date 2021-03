भारत और इंग्लैंड के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा और आखिरी मुकाबला गुरुवार (4 मार्च) से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स और भारतीय कप्तान विराट कोहली मैदान पर भिड़ गए। अंपायर के बीच-बचाव करने पर मामला शांत हो पाया। इसी मैदान पर खेले गए तीसरे टेस्ट के दौरान भी दोनों खिलाड़ियों के बीच बहस हुई थी।

दरअसल, सिराज ने जो रूट को आउट कर इंग्लैंड को चौथा झटका दिया। उन्होंने रूट को विकेट के सामने एलबीडब्ल्यू कर दिया। इसके बाद वो लगातार घातक गेंदबाजी करते रहे। रूट के आउट होने के बाद सिराज ने बेन स्टोक्स को एक तेज बाउंसर मारा। स्टोक्स इस पर असहज नजर आए। उन्होंने गुस्से में सिराज से कुछ कह दिया। इसके बाद विराट कोहली भड़क गए। वे स्टोक्स से भिड़ गए। अपने साथी का बचाव करते वे इंग्लिश ऑलराउंडर को जवाब देने लगे। मैदान पर खड़े अंपायर तुरंत ही दोनों के बीच में गए और मामला शांत कराया।

That’s the Indian Captain @imVkohli for you, When someone abuses Indian Players especially youngsters he is always there to give a reply.#ViratKohli #stokes #INDvsENG #INDvsENG_2021 pic.twitter.com/A4XZYChCh5 — Amitabh Kumar (@amitabh_kumar17) March 4, 2021

जब स्टोक्स और कोहली के बीच बहस हो रही थी तो दूसरे छोर पर खड़े जॉनी बेयरस्टो मुस्कुरा रहे थे। ट्विटर पर लोग स्टोक्स को ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने कहा- विराट के साथियों पर कमेंट करना भारी पड़ेगा। वहीं, एक फैन ने कहा- कप्तान ने सिराज का साथ दिया। एक अन्य फैन ने लिखा, ‘ये हैं भारत के कप्तान विराट कोहली। जब कोई युवा खिलाड़ी के साथ बदसलूकी करता है तो वे जवाब देने के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं।’

You can’t mess with Kohli’s teammates, Ben Stokes! The way captain stood up for Siraj #INDvENG pic.twitter.com/2DIRUkylfh — अbhishek Viशेन (@AbhishekVisen1) March 4, 2021

ben stokes is digging his own grave by messing with king kohli. https://t.co/S1l5cL3BA4 — rounak (@rounak44457283) March 4, 2021

इंग्लैंड की शुरुआत चौथे टेस्ट में काफी खराब रही। अक्षर पटेल ने डोमिनिक सिबली को बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई। सिबली 8 गेंद पर 2 रन ही बना सके। पटेल ने इसके बाद जैक क्रॉली को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच कराया। क्रॉली ने 30 गेंद पर 9 रन बनाए। मोहम्मद सिराज ने इंग्लिश टीम को सबसे बड़ा झटका दिया। उन्होंने कप्तान जो रूट का विकेट भारत की झोली में डाल दिया। सिराज ने रूट को 5 रन के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। सिराज ने इसके बाद जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बेयरस्टो 28 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हो गए।