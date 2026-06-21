भारतीय टीम 14 जुलाई से 19 जुलाई तक इंग्लैंड दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। इसके लिए रविवार 21 जून को टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान हो गया है। जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली की इस टीम में वापसी हुई है। जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे में शतक लगाकर भी यशस्वी जायसवाल को बाहर होना पड़ा है।

वहीं अफगानिस्तान सीरीज में वनडे इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले हर्ष दुबे और प्रिंस यादव को भी इंग्लैंड दौरे के लिए वनडे स्क्वाड में जगह नहीं मिली है। अक्षर पटेल की टीम इंडिया में वापसी हो चुकी है। खास बात यह है कि हार्दिक पंड्या अभी भी फिट नहीं हैं। वहीं हर्षित राणा को भी टीम में चुना गया है। मोहम्मद शमी का नाम एक बार फिर भारतीय टीम में नहीं आया है।

भारत-इंग्लैंड वनडे सीरीज का शेड्यूल

दिन दिनांक समय (IST) मैच स्थान मंगलवार 14-Jul-26 दोपहर 3:30 बजे पहला वनडे (1st ODI) एजबेस्टन (Edgbaston) गुरुवार 16-Jul-26 शाम 5:30 बजे दूसरा वनडे (2nd ODI) सोफिया गार्डन्स (Sophia Gardens) रविवार 19-Jul-26 दोपहर 3:30 बजे तीसरा वनडे (3rd ODI) लॉर्ड्स (Lord’s)

इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली (सब्जेक्ट टू फिटनेस), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़।

वरुण चक्रवर्ती टी20 स्क्वाड से बाहर

भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे से पहले आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। उस स्क्वाड से वर्ल्ड चैंपियन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती बाहर हो गए हैं। वह अभी इंजरी के बाद बीसीसीआई के सीओई में रिहैबिलिटेशन के आखिरी चरण से गुजर रहे हैं। इसकी जानकारी बोर्ड ने अपनी रिलीज में दी है।

आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।

🚨 News 🚨



India’s ODI squad for the England tour announced.



𝗡𝗢𝗧𝗘: Varun Chakaravarthy has been ruled out of the Ireland T20I Series as he continues his rehab at the BCCI COE.



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