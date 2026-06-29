भारत की टी20 टीम में श्रेयस अय्यर की वापसी और कप्तानी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। आयरलैंड दौरे पर 2 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम को 0-2 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। अब उनके सामने अगली चुनौती 1 मई से 5 मैचों की टी20 सीरीज में इंग्लैंड में होगी। श्रेयस के लिए यह सीरीज बतौर कप्तान और बल्लेबाज अहम होगी।
इंग्लैंड में वैसे भी श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड खराब है। उन्होंने एक बार 2022 में इंग्लैंड का दौरा किया था। टेस्ट, वनडे और टी20 मिलाकर उन्होंने 3 पारियों में काफी साधारण प्रदर्शन किया था। श्रेयस की कमजोरी शॉर्ट बॉल है और यह बात किसी से छिपी नहीं है। 2022 में बर्मिंघम में खेले गए टेस्ट मैच में इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम ने ड्रेसिंग रूम से शॉर्ट बॉल करने का इशारा किया था।
दोनों पारियों में शॉर्ट बॉल पर आउट हुए श्रेयस
मैथ्यू पॉट्स ने मैकुलम की बात मानी और शॉर्ट गेंद की। श्रेयस ने पुल शॉट लगाया और मिड विकेट पर जेम्स एंडरसन के हाथों लपके गए। लगातार दूसरी बार वह शॉर्ट बॉल पर आउट हुए थे। अब मैकुलम वनडे और टी20 में भी इंग्लैंड के कोच हैं। साफ है कि एक बार फिर श्रेयस अय्यर के खिलाफ शॉर्ट बॉल इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई जाएगी। श्रेयस को इसका जवाब देना होगा।
|#
|रन
|मिनट
|गेंद
|4s
|6s
|SR
|आउट
|मैदान
|तारीख
|फॉर्मेट
|1
|15
|18
|14
|3
|0
|136.36
|कॉट
|बर्मिंघम
|1 जुल 2022
|टेस्ट
|2
|19
|31
|26
|3
|0
|73.07
|कॉट
|बर्मिंघम
|1 जुल 2022
|टेस्ट
|3
|28
|54
|23
|0
|2
|121.73
|कॉट
|नॉटिंघम
|10 जुल 2022
|T20I
|4
|DNB
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|द ओवल
|12 जुल 2022
|ODI
T20I में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले शीर्ष 10 भारतीय
अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में पहली-पहली गेंद पर ही बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके साथ दोनों भारत के टॉप 3 ऐसे खिलाड़ियों की सूची में आ गए जो टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट हुए। पूरी खबर पढ़ें।