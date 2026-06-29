भारत की टी20 टीम में श्रेयस अय्यर की वापसी और कप्तानी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। आयरलैंड दौरे पर 2 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम को 0-2 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। अब उनके सामने अगली चुनौती 1 मई से 5 मैचों की टी20 सीरीज में इंग्लैंड में होगी। श्रेयस के लिए यह सीरीज बतौर कप्तान और बल्लेबाज अहम होगी।

इंग्लैंड में वैसे भी श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड खराब है। उन्होंने एक बार 2022 में इंग्लैंड का दौरा किया था। टेस्ट, वनडे और टी20 मिलाकर उन्होंने 3 पारियों में काफी साधारण प्रदर्शन किया था। श्रेयस की कमजोरी शॉर्ट बॉल है और यह बात किसी से छिपी नहीं है। 2022 में बर्मिंघम में खेले गए टेस्ट मैच में इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम ने ड्रेसिंग रूम से शॉर्ट बॉल करने का इशारा किया था।

दोनों पारियों में शॉर्ट बॉल पर आउट हुए श्रेयस

मैथ्यू पॉट्स ने मैकुलम की बात मानी और शॉर्ट गेंद की। श्रेयस ने पुल शॉट लगाया और मिड विकेट पर जेम्स एंडरसन के हाथों लपके गए। लगातार दूसरी बार वह शॉर्ट बॉल पर आउट हुए थे। अब मैकुलम वनडे और टी20 में भी इंग्लैंड के कोच हैं। साफ है कि एक बार फिर श्रेयस अय्यर के खिलाफ शॉर्ट बॉल इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई जाएगी। श्रेयस को इसका जवाब देना होगा।

क्रिकेट इंग्लैंड दौरा इंग्लैंड में श्रेयस आयर: संघर्ष की कहानी कुल औसत 39.38 · इंग्लैंड में औसत सिर्फ 20.66 · जुलाई 2022 दौरा इंग्लैंड में पारियां 3 इंग्लैंड औसत 20.66 कुल करियर औसत 39.38 औसत में गिरावट -47.5% चार्ट तालिका तुलना सभी टेस्ट T20I ODI कुल करियर कुल करियर इंग्लैंड में इंग्लैंड में 1 पहली पारी · बर्मिंघम रन 15 SR 136.36 14 गेंद 15 टेस्ट 2 दूसरी पारी · बर्मिंघम रन 19 SR 73.07 26 गेंद 19 टेस्ट 3 28 रन · नॉटिंघम रन 28 SR 121.73 23 गेंद 28 T20I 4 DNB · द ओवल बल्लेबाज़ी नहीं की — — DNB ODI # रन मिनट गेंद 4s 6s SR आउट मैदान तारीख फॉर्मेट 1 15 18 14 3 0 136.36 कॉट बर्मिंघम टेस्ट 2 19 31 26 3 0 73.07 कॉट बर्मिंघम टेस्ट 3 28 54 23 0 2 121.73 कॉट नॉटिंघम T20I 4 DNB — — — — — — द ओवल ODI श्रेयस आयर का करियर औसत 39.38 है, लेकिन इंग्लैंड में यह गिरकर 20.66 रह गया — यानी 47.5% की गिरावट। तीनों पारियों में वे 30 भी नहीं बना सके। बल्लेबाज़ी औसत कुल करियर 39.38 इंग्लैंड में 20.66 गिरावट -47.5% कुल रन करियर रन 4963 इंग्लैंड में 62 उच्चतम स्कोर 28 (इंग्लैंड) स्ट्राइक रेट करियर SR 95.62 इंग्लैंड SR 103.33 SR में बढ़त +8.1% शतक / अर्धशतक करियर शतक 6 इंग्लैंड शतक 0 करियर अर्धशतक 36 इंग्लैंड अर्धशतक 0 HS (इंग्लैंड) 28 स्रोत: ESPNcricinfo · डेटा: जुलाई 2022 इंग्लैंड दौरा · 146 करियर मैच (अनफ़िल्टर्ड) Jansatta InfoGenIE

T20I में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले शीर्ष 10 भारतीय

अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में पहली-पहली गेंद पर ही बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके साथ दोनों भारत के टॉप 3 ऐसे खिलाड़ियों की सूची में आ गए जो टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट हुए। पूरी खबर पढ़ें।