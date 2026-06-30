भारत-इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज बुधवार (30 जून) से खेला जाएगा। इस दौरान इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी जोस बटलर की निगाहें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने पर होगी। इसके लिए बटलर को 194 रन बनाने होंगे। टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम के आनम है।

बाबर आजम ने 136 पारियों में 4596 रन बनाए हैं। 136 पारियों में 4596 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा के नाम 151 पारियों में 4231 रन हैं। विराट कोहली ने 117 पारियों में 4188 रन बनाए हैं। बटलर के नाम 143 पारियों में 4037 रन हैं। आयरलैंड के पूर्व कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने 160 पारियों में 3895 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल ने 118 पारियों में 3531 रन बनाए हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने 93 पारियों में 3414 रन बनाए हैं।

T20I क्रिकेट
T20I करियर में सबसे ज़्यादा रन
ऑल-टाइम टॉप 9 रन-स्कोरर · टेस्ट से लेकर अब तक
टॉप स्कोरर
बाबर आज़म
सर्वश्रेष्ठ औसत
48.69
सर्वश्रेष्ठ SR
150.96
सर्वाधिक शतक
3
1
बाबर आज़म
2016-2026 · 145 मैच
4596
औसत 38.94
PAK
2
रोहित शर्मा
2007-2024 · 159 मैच
4231
औसत 32.05
IND
3
विराट कोहली
2010-2024 · 125 मैच
4188
औसत 48.69
IND
4
जोस बटलर
2011-2026 · 155 मैच
4037
औसत 33.64
ENG
5
पॉल स्टर्लिंग
2009-2026 · 163 मैच
3895
औसत 26.31
IRE
6
मार्टिन गप्टिल
2009-2022 · 122 मैच
3531
औसत 31.81
NZ
7
मोहम्मद रिज़वान
2015-2024 · 106 मैच
3414
औसत 47.41
PAK
8
मुहम्मद वसीम
2021-2026 · 99 मैच
3371
औसत 36.24
UAE
9
वीरनदीप सिंह
2019-2026 · 122 मैच
3370
औसत 36.23
MAS
# खिलाड़ी स्पैन मैच पारी NO रन HS औसत गेंद SR 100 50 0 4s 6s
1 बाबर आज़म 2016-2026 14513618 4596122 38.943590 128.02 33910 47780
2 रोहित शर्मा 2007-2024 15915119 4231121* 32.053003 140.89 53212 383205
3 विराट कोहली 2010-2024 12511731 4188122* 48.693056 137.04 1387 369124
4 जोस बटलर 2011-2026 15514323 4037101* 33.642732 147.76 12810 373175
5 पॉल स्टर्लिंग 2009-2026 16316012 3895115* 26.312899 134.35 12414 449141
6 मार्टिन गप्टिल 2009-2022 1221187 3531105 31.812602 135.70 2203 309173
7 मोहम्मद रिज़वान 2015-2024 1069321 3414104* 47.412723 125.37 1305 28595
8 मुहम्मद वसीम 2021-2026 99996 3371112 36.242233 150.96 3267 282196
9 वीरनदीप सिंह 2019-2026 12211421 3370116* 36.232639 127.69 1238 294138
* = नाबाद · HS = सर्वोच्च स्कोर · SR = स्ट्राइक रेट
पाकिस्तान
4596
बाबर आज़म
145 मैच · 2016-2026
38.94
औसत
3414
मोहम्मद रिज़वान
106 मैच · 2015-2024
47.41
औसत
भारत
4231
रोहित शर्मा
159 मैच · 2007-2024
32.05
औसत
4188
विराट कोहली
125 मैच · 2010-2024
48.69
औसत
अन्य देश
4037
जोस बटलर (ENG)
155 मैच · 2011-2026
33.64
औसत
3895
पॉल स्टर्लिंग (IRE)
163 मैच · 2009-2026
26.31
औसत
3531
मार्टिन गप्टिल (NZ)
122 मैच · 2009-2022
31.81
औसत
3371
मुहम्मद वसीम (UAE)
99 मैच · 2021-2026
36.24
औसत
3370
वीरनदीप सिंह (MAS)
122 मैच · 2019-2026
36.23
औसत
स्रोत: ESPNcricinfo · टॉप 9 T20I रन-स्कोरर (ऑल-टाइम)
Jansatta InfoGenIE

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