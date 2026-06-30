भारत-इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज बुधवार (30 जून) से खेला जाएगा। इस दौरान इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी जोस बटलर की निगाहें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने पर होगी। इसके लिए बटलर को 194 रन बनाने होंगे। टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम के आनम है।

बाबर आजम ने 136 पारियों में 4596 रन बनाए हैं। 136 पारियों में 4596 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा के नाम 151 पारियों में 4231 रन हैं। विराट कोहली ने 117 पारियों में 4188 रन बनाए हैं। बटलर के नाम 143 पारियों में 4037 रन हैं। आयरलैंड के पूर्व कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने 160 पारियों में 3895 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल ने 118 पारियों में 3531 रन बनाए हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने 93 पारियों में 3414 रन बनाए हैं।

T20I क्रिकेट T20I करियर में सबसे ज़्यादा रन ऑल-टाइम टॉप 9 रन-स्कोरर · टेस्ट से लेकर अब तक टॉप स्कोरर बाबर आज़म सर्वश्रेष्ठ औसत 48.69 सर्वश्रेष्ठ SR 150.96 सर्वाधिक शतक 3 चार्ट तालिका देश सभी पाकिस्तान भारत अन्य 1 बाबर आज़म औसत 38.94 4596 PAK 2 रोहित शर्मा औसत 32.05 4231 IND 3 विराट कोहली औसत 48.69 4188 IND 4 जोस बटलर औसत 33.64 4037 ENG 5 पॉल स्टर्लिंग औसत 26.31 3895 IRE 6 मार्टिन गप्टिल औसत 31.81 3531 NZ 7 मोहम्मद रिज़वान औसत 47.41 3414 PAK 8 मुहम्मद वसीम औसत 36.24 3371 UAE 9 वीरनदीप सिंह औसत 36.23 3370 MAS # खिलाड़ी स्पैन मैच पारी NO रन HS औसत गेंद SR 100 50 0 4s 6s 1 बाबर आज़म 2016-2026 145 136 18 4596 122 38.94 3590 128.02 3 39 10 477 80 2 रोहित शर्मा 2007-2024 159 151 19 4231 121* 32.05 3003 140.89 5 32 12 383 205 3 विराट कोहली 2010-2024 125 117 31 4188 122* 48.69 3056 137.04 1 38 7 369 124 4 जोस बटलर 2011-2026 155 143 23 4037 101* 33.64 2732 147.76 1 28 10 373 175 5 पॉल स्टर्लिंग 2009-2026 163 160 12 3895 115* 26.31 2899 134.35 1 24 14 449 141 6 मार्टिन गप्टिल 2009-2022 122 118 7 3531 105 31.81 2602 135.70 2 20 3 309 173 7 मोहम्मद रिज़वान 2015-2024 106 93 21 3414 104* 47.41 2723 125.37 1 30 5 285 95 8 मुहम्मद वसीम 2021-2026 99 99 6 3371 112 36.24 2233 150.96 3 26 7 282 196 9 वीरनदीप सिंह 2019-2026 122 114 21 3370 116* 36.23 2639 127.69 1 23 8 294 138 पाकिस्तान 4596 बाबर आज़म 38.94 औसत 3414 मोहम्मद रिज़वान 47.41 औसत भारत 4231 रोहित शर्मा 32.05 औसत 4188 विराट कोहली 48.69 औसत अन्य देश 4037 जोस बटलर (ENG) 33.64 औसत 3895 पॉल स्टर्लिंग (IRE) 26.31 औसत 3531 मार्टिन गप्टिल (NZ) 31.81 औसत 3371 मुहम्मद वसीम (UAE) 36.24 औसत 3370 वीरनदीप सिंह (MAS) 36.23 औसत स्रोत: ESPNcricinfo · टॉप 9 T20I रन-स्कोरर (ऑल-टाइम) Jansatta InfoGenIE

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में बेन स्टोक्स नंबर 1 पर काबिज हैं। जबकि टॉप 10 की लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ी मौजूद हैं। रोहित शर्मा इस लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं। पूरी खबर पढ़ें।