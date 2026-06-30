भारत-इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज बुधवार (30 जून) से खेला जाएगा। इस दौरान इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी जोस बटलर की निगाहें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने पर होगी। इसके लिए बटलर को 194 रन बनाने होंगे। टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम के आनम है।
बाबर आजम ने 136 पारियों में 4596 रन बनाए हैं। 136 पारियों में 4596 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा के नाम 151 पारियों में 4231 रन हैं। विराट कोहली ने 117 पारियों में 4188 रन बनाए हैं। बटलर के नाम 143 पारियों में 4037 रन हैं। आयरलैंड के पूर्व कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने 160 पारियों में 3895 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल ने 118 पारियों में 3531 रन बनाए हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने 93 पारियों में 3414 रन बनाए हैं।
|#
|खिलाड़ी
|स्पैन
|मैच
|पारी
|NO
|रन
|HS
|औसत
|गेंद
|SR
|100
|50
|0
|4s
|6s
|1
|बाबर आज़म
|2016-2026
|145
|136
|18
|4596
|122
|38.94
|3590
|128.02
|3
|39
|10
|477
|80
|2
|रोहित शर्मा
|2007-2024
|159
|151
|19
|4231
|121*
|32.05
|3003
|140.89
|5
|32
|12
|383
|205
|3
|विराट कोहली
|2010-2024
|125
|117
|31
|4188
|122*
|48.69
|3056
|137.04
|1
|38
|7
|369
|124
|4
|जोस बटलर
|2011-2026
|155
|143
|23
|4037
|101*
|33.64
|2732
|147.76
|1
|28
|10
|373
|175
|5
|पॉल स्टर्लिंग
|2009-2026
|163
|160
|12
|3895
|115*
|26.31
|2899
|134.35
|1
|24
|14
|449
|141
|6
|मार्टिन गप्टिल
|2009-2022
|122
|118
|7
|3531
|105
|31.81
|2602
|135.70
|2
|20
|3
|309
|173
|7
|मोहम्मद रिज़वान
|2015-2024
|106
|93
|21
|3414
|104*
|47.41
|2723
|125.37
|1
|30
|5
|285
|95
|8
|मुहम्मद वसीम
|2021-2026
|99
|99
|6
|3371
|112
|36.24
|2233
|150.96
|3
|26
|7
|282
|196
|9
|वीरनदीप सिंह
|2019-2026
|122
|114
|21
|3370
|116*
|36.23
|2639
|127.69
|1
|23
|8
|294
|138
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में बेन स्टोक्स नंबर 1 पर काबिज हैं। जबकि टॉप 10 की लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ी मौजूद हैं। रोहित शर्मा इस लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं। पूरी खबर पढ़ें।