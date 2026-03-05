टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में गुरुवार (5 मार्च) को इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने 7 विकेट पर 253 रन बनाए। भारत के बड़े स्कोर तक पहुंचने में ओपनर संजू सैमसन ने अहम भूमिका निभाई। अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट होने के बाद भी संजू ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी और 42 गेंद पर 89 रन ठोक दिए। संजू ने इस पारी में 211.90 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। संजू ने 8 चौके और 7 छक्के लगाए।

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में संजू सैमसन ने आक्रामक शुरुआत की थी। जोफ्रा आर्चर के पहले ओवर में छक्का और चौका जड़ा, लेकिन वह थोड़े भाग्यशाली भी रहे। भारतीय पारी के तीसरे ओवर में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने सैमसन का आसान कैच छोड़ दिया। ब्रूक की यह गलती इंग्लैंड को 74 रन महंगी पड़ी। सैमसन का जब कैच छूटा तब वह 15 रन बनाकर क्रीज पर थे। इसके बाद उन्होंने अपनी पारी में 74 रन और जोड़े।

ब्रूक ने आसान कैच टपकाया

संजू सैमसन ने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा। जोफ्रा आर्चर ने अगली गेंद पर फुल लेंथ पर की। सैमसन ने हवा में ड्राइव लगाने की कोशिश की। उनका बल्ला मुड़ गया। गेंद सीधे मिड-ऑन पर गई और इंग्लैंड के कप्तान ब्रूक ने आसान कैच टपका दिया। संजू ने चौथी गेंद पर छक्का जड़कर इंग्लैंड के जले पर नमक छिड़का।

संजू सैमसन का लगातार दूसरा अर्धशतक

संजू सैमसन ने 8वें ओवर की चौथी गेंद पर छक्के से अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने इसके लिए 26 गेंद का सामना किया। सैमसन का यह लगातार दूसरा अर्धशतक था। इससे पहले उन्होंने सुपर-8 के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 97 रन की पारी खेली थी और भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया था। सैमसन ने अगर जड़ा होता तो वह टी20 वर्ल्ड कप में शतक जड़ने वाले दूसरी भारतीय बन जाते। इससे पहले 2010 में सुरेश रैना ने शतक जड़ा था।

