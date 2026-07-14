भारतीय कप्तान शुभमन गिल इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 48 रन पर दो विकेट के बाद उन्होंने उपकप्तान श्रेयस अय्यर के साथ पारी को संभाला और शतकीय साझेदारी पूरी की। 75 गेंद पर गिल 80 रन बना चुके थे लेकिन अचानक उन्हें मैच के बीच ही मैदान से बाहर रिटायर्ड हर्ट होकर जाना पड़ा। उनके वापस लौटने से भारत को बड़ा झटका लगा।
मैच के पहले ओवर से बेहतरीन लय में नजर आ रहे कप्तान शुभमन गिल का रिटायर्ड हर्ट होकर वापस लौटना टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस मैच ही नहीं, यहां भले भारत आसानी से जीत लेगा, लेकिन आगे सीरीज के बचे हुए मैचों में भी यह इंजरी चिंता बढ़ा सकती है। शुभमन 26वें ओवर में आखिरकार फिजियो की मदद से बाहर ले जाए गए।
शुभमन गिल को क्या हुआ?
शुभमन गिल पिछले 2,3 ओवर से लगातार लंगड़ाते दिख रहे थे। उन्होंने एक स्वीप शॉट लगाने का प्रयास किया था, जिसके बाद उन्हें खिंचाव महसूस हुआ। वह दिक्कत में भी दिखे और फिर फिजियो मैदान पर आए। काफी देर इलाज के बाद फैसला लिया गया कि वह बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वह रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटे। वह वापस बल्लेबाजी करने उतर पाएंगे या नहीं इस पर नए अपडेट का इंतजार है।
शुभमन ने रिटायर्ड हर्ट होने तक बेहतरीन बल्लेबाजी की। उन्होंने 75 गेंद पर 80 रन बनाए और अपने वनडे करियर का 19वां पचासा 51 गेंद पर ठोका। इस पारी में गिल ने 11 चौके और एक छक्का लगाया। वनडे इंटरनेशनल में उनका लगातार बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। उन्होंने अपनी लगाताक तीसरी पारी में फिफ्टी प्लस स्कोर बनाया।
शुभमन गिल की पिछली पांच वनडे पारियां
- 56(71): बनाम न्यूजीलैंड, 11 जनवरी 2026
- 56(53): बनाम न्यूजीलैंड, 14 जनवरी 2026
- 23(18): बनाम न्यूजीलैंड, 18 जनवरी 2026
- 84(66): बनाम अफगानिस्तान, 13 जून 2026
- 154(110): बनाम अफगानिस्तान, 17 जून 2026
- 80(75): बनाम इंग्लैंड, 14 जुलाई 2026
गिल के जाने के बाद लड़खड़ाई भारतीय पारी
भारतीय पारी शुभमन गिल के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद लड़खड़ा गई। 149 रन पर टीम के दो विकेट थे। उसके बाद उपकप्तान श्रेयस अय्यर 35 रन पर रनआउट हो गए। फिर केएल राहुल भी 1 रन बनाकर जोश टंग की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। 160 रन पर भारत ने 4 विकेट गंवा दिए।
रोहित-विराट दोनों फ्लॉप, पहले वनडे में ‘RoKo’ फैंस को मिली निराशा; टीम इंडिया की बढ़ी चिंता
भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला नहीं चल पाया। दोनों दिग्गजों ने निराश किया। रोहित 11 और विराट सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर